大森靖子、本日発売ニューアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』より「幸内炎」MV公開
大森靖子が自身の誕生日であり、デビュー記念日である本日9月18日にフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』をリリース。恵比寿リキッドルームでは、毎年恒例の＜森靖子生誕祭2024＞が開催された。
◆「幸内炎」MV
ライブ終演後には、アルバム収録楽曲より「幸内炎」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は四天王バンドによるポップナンバー。ミュージックビデオは、れまでにライブやリリース作品で着用してきた衣装を多数纏った大森靖子が、美大生時代のゆかりある地を歩く映像作品となっている。
『THIS IS JAPANESE GIRL』
Streaming & Download：https://seikooomori.lnk.to/THISISJAPANESEGIRL
CD購入：https://seikooomori.lnk.to/THIS_IS_JAPANESE_GIRL
◾︎初回生産限定盤【CD+Blu-ray】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63542/B
価格：￥13,000(+tax)
セルフライナーノーツブックレット付属
◾︎夜盤【CD+DVD】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63543/B
価格：￥6,000(+tax)
◾︎昼盤【CD Only】[スマプラ対応]
品番：AVCD-63544
価格：￥3,500(+tax)
収録内容
[CD] ※3形態共通
01 THIS IS JAPANESE GIRL
02 大森神社
03 小悪魔的ッ☆相当キレてる feat. の子(神聖かまってちゃん)
04 ミス・フォーチュン ラブ
05 桃色団地
06 田中愛愛愛子
07 更衣室ディストピア
08 幸内炎
09 SickS ckS
10 さみしいおさんぽ
11 だれでも絶滅少女
12 絶対運命ごっこ
13 ムゲン来世
14 最幸♡きゅん
[Blu-ray]
・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 at 人見記念講堂（2023.10.01）＋副音声収録
・大森靖子 超天獄 ZEPP TOUR at Zepp Nagoya（2023.03.16）
・大森靖子 超自由字架ツアー 2022 at 関内ホール（2022.09.22）
[DVD]
・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 総集編
・大森靖子 アルティメット自由字架ツアー2024 at Yogibo META VALLEY（2024.06.07）
＜THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024＞
11月10日(日) 金沢EIGHT HALL
11月24日(日) GORILLA HALL OSAKA
11月30日(土) 福岡BEAT STATION
12月1日 (日) 福岡BEAT STATION
12月14日(土) 豊洲PIT
12月18日(水) 名古屋DIAMOND HALL
12月22日(日) 仙台RENSA
・バンドメンバー
11/9(土)新潟、11/10(日)金沢
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
11/24(日)大阪
Key sugarbeans / Gt 畠山健嗣/ Ba えらめぐみ / Dr. 張替智広 / Cho. Per. 宇城茉世（MAPA）
11/30(土)、12/1(日)福岡
Key sugarbeans / Gt 堀崎翔 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
12/14(土)東京、12/18(水)名古屋、12/22(日)仙台
Key sugarbeans / Gt 設楽博臣 / Ba 千ヶ崎学 / Dr. 張替智広 / Cho, Per. 宇城茉世（MAPA）
・チケット券種
FC限定：アルティメットVIPチケット：￥30,000
＊オールスタンディング / 1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影＆チェキ会 / サイン入り写ルンです1枚付 / 最優先入場
FC限定：VIP：￥10,000 ＊宛名入りチェキ付き(後日発送) / 優先入場
一般チケット：￥5,000
学割チケット：￥3,000 ＊要学生証提示
※全券種オールスタンディング / 税込 / ドリンク代別
・チケット販売スケジュール
一般発売 [ 販売券種：一般 / 学割 ]
9/14(土)AM10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/oomoriseiko/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/oomoriseiko-hs/
ローソン：https://l-tike.com/oomoriseiko/
＜大森靖子の秋休み 2024＞
時間：OPEN 17:00 / START 18:00
会場：ポットホール
https://oomoriseiko.info/live/live.php?id=1107475
・出演
大森靖子（弾語り）
・チケット券種
一般：￥4,000円＋1D
学生：￥3,000円+1D ※18歳以下
※18歳以下の方は学生証又は年齢確認できるものをご用意ください。
・チケット販売スケジュール
先着受付
7/15(月) 18:00〜
以下予約受付メールへ、「お名前」と「予約枚数」をご記入の上、送信してください。
・hachijo.natsu@gmail.com
・名前：
・予約枚数：
関連リンク
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