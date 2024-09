大森靖子が自身の誕生日であり、デビュー記念日である本日9月18日にフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』をリリース。恵比寿リキッドルームでは、毎年恒例の<森靖子生誕祭2024>が開催された。ライブ終演後には、アルバム収録楽曲より「幸内炎」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は四天王バンドによるポップナンバー。ミュージックビデオは、れまでにライブやリリース作品で着用してきた衣装を多数纏った大森靖子が、美大生時代のゆかりある地を歩く映像作品となっている。

『THIS IS JAPANESE GIRL』



2024年9月18日(水)発売Streaming & Download:https://seikooomori.lnk.to/THISISJAPANESEGIRLCD購入:https://seikooomori.lnk.to/THIS_IS_JAPANESE_GIRL◾︎初回生産限定盤【CD+Blu-ray】[スマプラ対応]品番:AVCD-63542/B価格:¥13,000(+tax)セルフライナーノーツブックレット付属◾︎夜盤【CD+DVD】[スマプラ対応]品番:AVCD-63543/B価格:¥6,000(+tax)◾︎昼盤【CD Only】[スマプラ対応]品番:AVCD-63544価格:¥3,500(+tax)収録内容[CD] ※3形態共通01 THIS IS JAPANESE GIRL02 大森神社03 小悪魔的ッ☆相当キレてる feat. の子(神聖かまってちゃん)04 ミス・フォーチュン ラブ05 桃色団地06 田中愛愛愛子07 更衣室ディストピア08 幸内炎09 SickS ckS10 さみしいおさんぽ11 だれでも絶滅少女12 絶対運命ごっこ13 ムゲン来世14 最幸♡きゅん[Blu-ray]・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 at 人見記念講堂(2023.10.01)+副音声収録・大森靖子 超天獄 ZEPP TOUR at Zepp Nagoya(2023.03.16)・大森靖子 超自由字架ツアー 2022 at 関内ホール(2022.09.22)[DVD]・大森靖子 KILL MY DREAM TOUR 2023 総集編・大森靖子 アルティメット自由字架ツアー2024 at Yogibo META VALLEY(2024.06.07)