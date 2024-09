サバシスターのEP、[Alexandros]のポッキーCM曲、賽がYONCEを迎えた新曲など『New Music Wednesday [Podcast Edition]』が今週の注目新作を紹介

話題の新曲を最速で知れる、Spotifyの人気プレイリスト『New Music Wednesday』を、ナビゲーターの竹内琢也が深掘りするプログラム『New Music Wednesday [Podcast Edition]』。『NMW』リストイン楽曲の深堀り、今週の気になる音楽ニュースという2部構成でお届け! このSPICEでは同番組で紹介されている、プレイリストだけでは知ることのできないエピソードやSpotifyのエディター(プレイリストを構成している人たち)のこだわりをピックアップして掲載。



今週は……ライブバンドのサバシスターが2nd EPをリリースしてカバーに登場! [Alexandros]のポッキーCM曲、石野理子(ex.赤い公園)やすりぃらによる注目のバンドAoooの新曲も。男性からの支持が篤い\ellow Bucksのニューアルバム、Suchmosの鍵盤奏者であるTAIHEIが中心のバンド賽がYONCEを迎えた新曲をピックアップ。さらに1週間の気になる音楽ニュースも深堀り! 紹介アーティストのライブやフェス情報も掲載しているので要チェック。 番組への感想やリクエストはSpotifyアプリのコメント機能から投稿を。

サバシスター「ひとりぼっちと廊下の窓」

サバシスターが2nd EP「あの夜のはなし」をリリースし、初の『New Music Wednesday』カバーを飾りました。今年は3月8日(サバの日)にメジャーデビューアルバム『覚悟を決めろ!』をリリースし、バンド史上初の全国23都市を巡る『覚悟を決めろ!ツアー』を完走。夏には『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024』『SUMMER SONIC 2024』『WILD BUNCH FEST. 2024』『MONSTER baSH 2024』『SWEET LOVE SHOWER 2024』など数々の大型フェスに出演するなど大活躍のサバシスター。

(サバシスターといえばライブ! ユーザー作成プレイリストではサバシスターが出演したフェスやイベントの名前が入ったものが多数。イベント会場や予習でサバシスターの楽曲に出会い、自身のプレイリストに楽曲追加していると思われます。そして今月間で一番聴かれているのは最新曲「ハイエースナンバー」、次が「覚悟を決めろ!」です。『J-Rock ON!!』などロック系のプレイリストが中心ではありますが、色んなムードの公式プレイリストにも入ってます。ドライブプレイリストの『Drive Loud!: ドライブ・ラウド』では「ハイエースナンバー」がリストインしてますね)

EPには既にリリースしている「ハイエースナンバー」に加え、「作戦会議」「ポテサラ」「ひとりぼっちと廊下の窓」の全4曲が収録されており、『New Music Wednesday』には「ひとりぼっちと廊下の窓」がリストインしています。EPの名前をタイトルに冠した全国8都市を巡る『あの夜のはなしツアー』の開催も発表となり、ファイナルは自身最大キャパとなる東京・Zepp Diver Cityでの公演となっています。ツアーのゲストバンドは、公演日順にKANA-BOON、リーガルリリー、Maki、ヤバイTシャツ屋さん(2公演出演)、Age Factory、SPARK!!SOUND!!SHOW!!の6組です。

[Alexandros]「Backseat」

[Alexandros]の新曲「Backseat」がリリースになりました。今年2作目のCDシングルとして発売された「SINGLE 2」に収録されています。CDには同楽曲のほか、映画『Cloud クラウド』インスパイアソングで、先週先行リリースされていた「Boy Fearless」も入っています。(先週は「Boy Fearless」が『NMW』内でもLike数が多かった!!!)さらに、3rdアルバム『Schwarzenegger』収録曲「真夜中」のリテイクVer.、9月2日(月)から小田急線相模大野駅の列車接近メロディーとして使用されている「ワタリドリ(駅メロ ver.)」のフルVer.の全4曲が収録されています。(相模原はメンバーの地元。以前、相模原でのライブにて即興で披露した「ワタリドリ」の列車接近メロディver.について、ファンや地元住民から声が上がり実現。)『New Music Wednesday』にリストインした「Backseat」は、9月13日位(金)から全国で放送中の、江崎グリコ「ポッキー」の新TVCM「ポッキーって、楽器じゃん。」のテーマソングで、バンドもCMにも出演しています。なおアイナ・ジ・エンド、今年の『RADAR:Early Noise』アーティストでもあるCHO CO PA CO CHO CO QUIN QUINのバージョンも公開されています。Spotifyでは日本のロックシーンの話題曲を集めたプレイリスト『J-Rock On!!』のカバーを飾っています。

\ellow Bucks「My Resort Pt. 2 (Prod. by TEE)」

\ellow Bucksの3rd アルバム『Jungle 2』がリリースになりました。ABEMA『ラップスタア誕生!』シーズン3で優勝してから5年、2020年8月にリリースされた1stアルバム『Jungle』から4年となります。(Spotifyでは10代から20代前半の若者のリスナーが非常に多く、特に男性からの支持が篤いです。ヒップホップアーティストは全体的に同様の傾向がありますが、\ellow Bucksは特にその傾向が顕著に見られます。9/13(金)より)

9月13日(金)にリリースされ『New Music Friday Japan』と、今週の『New Music Wednesday』にリストイン。J-Hip Hopフラッグシッププレイリスト『+81 Connect』にてカバーを展開中です。同作にはAKLO、Benjazzy、Carz、Daiki Blunt、Deech、eyden、Kaneee、Kona Rose、SOCKS、WILYWNKAといったアーティストがゲスト参加し、プロデューサーとしては、\ellow Bucks自身が率いるクルーTo The Top GangのTEEや、「Higher」の制作にも関わったZen Masuta、DJ RYOW & SPACE DUST CLUB、ineedmorebux、Kato On The Track、Koshy、ZOT on the WAVE & dubby bunnyらが参加しています。

Aooo「サラダボウル」

Aoooの新曲「サラダボウル」がリリースになりました。Aoooは男女4人組バンドで、ボーカルが石野理子(ソロアーティストとして活動。元・赤い公園のボーカル)、ギターがすりぃ(ソロでの「エゴロック」「テレキャスタービーボーイ」などSpotifyでは1,000万再生を超える)、ベースがやまもとひかる(YOASOBIやももいろクローバーZなどのサポートを務め、『コーチェラフェス』や東京ドームといった大舞台の経験も豊富な新世代女性ベーシスト)、ドラムがツミキ(MAISONdesと花譜との「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」、星街すいせい「ビビデバ」等多くのヒット曲を手掛けるボカロP)とメンバーの強力さにも注目が集まっています。9月16日(月)には自身初のワンマンライブを開催。10月16日(水)に1stアルバム『Aooo』をリリース予定で、リード曲の「サラダボウル」を先行配信し『New Music Wednesday』にリストインしました。Spotifyではプレイリスト『She Rocks』のカバーも飾っています。

賽「MEBAE Feat. YONCE」

賽がボーカルにYONCEを迎えた楽曲「MEBAE」をリリースしました。賽はSuchmosの鍵盤奏者であるTAIHEIが中心となり結成したバンドで、佐瀬悠輔(Tp)、岩見継吾(Ba)と共にドラムレスの3人組バンドとして活動をスタートし、昨年ドラマーの松浦千昇が加わり現在は4人体制となっています。(海外のリスナーも非常に多い……)

YONCEは8月にもSuchmosのギタリストでもあるTAIKINGの「Footprint」に参加しており、Suchmosのメンバーとの楽曲のリリースが続きます。Spotifyでは日本の現行のソウルミュージックを特集するプレイリスト『Soul Music Japan』のカバーを飾っています。

文=竹内琢也、Y.SHOGO

『New Music Wednesday [Podcast Edition]』とは……

毎週水曜日に、その週リリースされた注目の新曲を中心に更新される、Spotifyのプレイリスト『New Music Wednesday』をさらに深掘りするSpotify公式ポッドキャスト。この番組をチェックすると話題の新曲をいち早く、そして詳しく知ることができて、今の音楽シーンがまるわかりに。あなたの通勤、通学、スキマ時間に無料で聴くことができるので是非チェックを。また番組では、Spotifyアプリの「Q&A」からメッセージやリクエストも募集中。あなたのオススメ曲や思い出ソングが紹介されるかも!? 番組への感想やリクエストはSpotifyのコメント機能から投稿を!

今週のメッセージテーマは「#daylist使った感想教えて!」