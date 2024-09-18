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Source
Marisa C. Wood, Steeve Gréaux, et al. ¡ÈSound velocities in lunar mantle aggregates at simultaneous high pressures and temperatures: Implications for the presence of garnet in the deep lunar interior¡É. (Earth and Planetary Science Letters)Steeve Gréaux. ¡È·î¿¼Éô¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡§¥¬¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÉÙ¤à·î¥Þ¥ó¥È¥ë¡©¡É. (°¦É²Âç³Ø)
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