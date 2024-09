メジャーデビュー20周年を迎えたお面バンド“ビークル”ことBEAT CRUSADERSが10月20日、2009年開催の全国ZEPP TOUR<Oh my ZEPP>ライブ映像集を初音源化、配信リリースすることが発表となった。同ライブは2010年の散開(解散)前年、メジャー初ベスト盤『VERY BEST CRUSADERS』のレコ発ツアーとして開催されたもの。そのライブ映像集はキャリア初としてリリースされた。ライブ音源『BEAT CRUSADERS Live Tour “Oh my ZEPP” 2009』リリース日となる10月20日は、アニメ『BECK』オープニングテーマ「HIT IN THE USA」リリース日と同日であり、ちょうど20周年だという。

また、ライブ映像集の初音源化を記念して、メンバーのクボタマサヒコ(B, Vo)の誕生日である9月23日21:00より「PERFECT DAY」ライブビデオのYouTubeプレミア公開も決定。その後もライブ映像集より一部映像の公開を予定しているとのこと。BEAT CRUSADERSはメジャーデビュー20周年を迎えた7月22日より、未配信であった約30本のミュージックビデオやライブビデオもオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開中だ。

▲9月23日(月/祝)21:00 YouTubeプレミア公開

■ライブ音源『BEAT CRUSADERS Live Tour “Oh my ZEPP” 2009』



2024年10月20日(日)配信開始予定配信リンク:https://BEATCRUSADERS.lnk.to/ohmyzeppWN※10月20日(日)よりアクセス可能となります▼配信収録曲01. 〜SASQUATCH〜 (Live at Zepp, 2009)02. LAST GOOD-BYE (Live at Zepp, 2009)03. JAPANESE GIRL (Live at Zepp, 2009)04. CHINESE JET SET (Live at Zepp, 2009)05. IMAGINE? (Live at Zepp, 2009)06. FEEL (Live at Zepp, 2009)07. LOVEPOTION #9 (Live at Zepp, 2009)08. BANG! BANG! (Live at Zepp, 2009)09. HEY×2 LOOK×2 (Live at Zepp, 2009)10. I CAN SEE CLEARLY NOW (Live at Zepp, 2009)11. WORK IT OUT (Live at Zepp, 2009)12. TONIGHT, TONIGHT, TONIGHT (Live at Zepp, 2009)13. DAY AFTER DAY (Live at Zepp, 2009)14. SOLITAIRE (Live at Zepp, 2009)15. WINTERLONG (Live at Zepp, 2009)16. PERFECT DAY (Live at Zepp, 2009)17. PHANTOM PLANET (Live at Zepp, 2009)18. GHOST (Live at Zepp, 2009)19. SUMMEREND (Live at Zepp, 2009)20. HIT IN THE USA (Live at Zepp, 2009)21. CUM ON FEEL THE NOIZE (Live at Zepp, 2009)22. TIME FLIES, EVERYTHING GOES (Live at Zepp, 2009)23. LOVE DISCHORD (Live at Zepp, 2009)24. BE MY WIFE (Live at Zepp, 2009)25. HAVE YOU SEEN HER HAPPY? (Live at Zepp, 2009)26. FOOL GROOVE (Live at Zepp, 2009)27. CAPA-CITY (Live at Zepp, 2009)