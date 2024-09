THE ORAL CIGARETTESが、ニューデジタルシングル「UNDER and OVER」を10月2日に配信リリースすることが決定した。「UNDER and OVER」は10月7日より放送のTVアニメ『来世は他人がいい』のオープニング主題歌に決定している。オーラルがアニメ主題歌を担当するのは約3年ぶりとなる。『来世は他人がいい』の原作は、講談社「アフタヌーン」にて連載中の小西明日翔によるコミック。関西最大の暴力団「桐ヶ谷組」直系「染井組」組長の孫・染井吉乃と、関東最大の暴力団「砥草会」直系「深山一家」総長の孫・深山霧島を中心に織りなす、スリルと狂った愛憎が畳み掛けてくる極道エンタメだ。女性読者を中心に圧倒的な支持を得ている。

▲ジャケット ▲ジャケット

▲コンセプトビジュアル ▲コンセプトビジュアル

「UNDER and OVER」

2024年10月2日リリース

URL:https://oral.lnk.to/UNDERandOVERPR

※10月1日(火)23:59まではApple Music「Pre-add」、Spotify「Pre-save」のみ

TVアニメ『来世は他人がいい』

■放送情報

TOKYO MX:10月7日(月)より毎週月曜23時00分〜

BS11:10月7日(月)より毎週月曜24時00分〜

AT-X:10月9日(水)より毎週水曜21時30分〜

リピート放送 毎週金曜9時30分〜、毎週火曜15時30分〜



■配信情報

10月7日(月)より毎週月曜23時30分〜

Prime Videoにて先行配信

ほか配信サービスでも順次配信



■イントロダクション

染井吉乃は祖父である、関西最大の暴力団「桐ヶ谷組」直系「染井組」組長・染井蓮二が決めた縁談相手、

深山霧島の住む、関東最大の暴力団「砥草会」直系「深山一家」のもとで暮らすことになる。

吉乃を優しく迎え入れる霧島は、爽やかで人当たりのよい、ヤクザの家系を思わせない好青年。慣れない土地に不安を抱えていた吉乃は胸をなでおろす。

……しかし!!

ある事件をきっかけに、吉乃は霧島の本当の姿を目の当たりにすることになる。



■STAFF

原作:小西明日翔(講談社「アフタヌーン」連載)

監督:川瀬敏文

シリーズ構成・脚本:たかすぎ梨香

キャラクターデザイン:竹田逸子

美術監督/美術設定:荒井和浩

背景:スタジオじゃっく

色彩設計:桂木今里

プロップデザイン:佐藤陵

音楽:堤博明、鈴木真人

音楽制作:ポニーキャニオン

音響監督:平光琢也

音響制作:ハーフ エイチ・ピー スタジオ

アニメーション制作:スタジオディーン



■キャスト

染井吉乃:上田 瞳

深山霧島:石田 彰

鳥葦翔真:遊佐浩二

染井蓮二:上田燿司

深山 萼:中井和哉

橘 葵:竹内良太

稲森颯太:下崎紘史

布袋竹人:小西克幸

明石潟椿:上田麗奈

周防 薊:神谷浩史



◆公式HP:https://raisewataningaii.com

◆公式X(twitter):@raisetanin_pr

ハッシュタグ:#来世は他人がいい



©小西明日翔・講談社/来世は他人がいい製作委員会

あわせてジャケット写真も公開された。“善と悪” “幸せと絶望” “過去と未来” がテーマとなっており、対立する価値観や感覚が落とし込まれている。手を繋いでる少年は、山中拓也(Vo, G)の幼少期を投影しているという。そして、ジャケ写に加えてコンセプトビジュアルも公開となった。まるで映画のワンシーンのような仕上がりとなっている。どのような楽曲になっているのか想像を膨らませながら、10月2日の配信を楽しみにしよう。なお、「UNDER and OVER」は、9月18日よりApple Music、SpotifyでそれぞれPre-add/Pre-saveもスタートしている。さらに、本楽曲は9月25日21時よりラジオ一斉オンエアされる。