£Â£Ó¡Ý£Ô£Â£Ó¡¡£±£°·î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î²þÊÔ¤Ê¤·¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¡×
¡¡£Â£Ó¡Ý£Ô£Â£Ó¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÅÔÆâ¤ÎÆ±¶É¤Ç¡¢£±£°·î´ü¤Î²þÊÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¡£Æ±¶É¤¬¸Ø¤ë¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖµÈÅÄÎà¤Î¼ò¾ìÊüÏ²µ¡×¤ä¡¢¡ÖÄ®Ãæ²Ú¤Ç°û¤í¤¦¤¼¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ï·ÑÂ³¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»³¸ý·ò°ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÊÔÀ®¶É¶É¼¡Ä¹·óÊÔÀ®ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤³¤Î£±£°·î¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï²þÊÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¼«ÂÎ¤ò¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤è¤êÆâÍÆ¤Î¤¢¤ë¡¢Ãæ¿È¤ÎÇ»¤¤¡¢¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÈÖÁÈ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¥Õ¥§¡¼¥º¤È¤·¤Þ¤¹¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤Î¶¯²½¤ËÎÏ¤òÃí¤°¤È¤·¡ÖÎò»Ë¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¹¶¤á¤¿ÆÃÈÖ¤Î·×²è¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤ò°ú¤Â³¤³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï£±£°·î£²£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÅ·¶é¤ÎÂæ½ê¡¡£Ó£å£á£ó£ï£î£²¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¦¸Å²°Ï¤ÉÒ¡¢¸¶ÅÄàèÇ·Í¤¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤¡¢¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡¦¸¶ÅÄÂÙÂ¤¡¢½÷Í¥¡¦ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¡¢Åìµþ£°£³¡¦³ÑÅÄ¹¸¹¤é¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£