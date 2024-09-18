ＮＹ市場 この後のイベント
21:30
カナダ国際証券取扱高（7月）
予想 N/A 前回 51.7億カナダドル
米住宅着工件数（8月）
予想 131.4万件 前回 123.8万件（住宅着工件数)
予想 6.1% 前回 -6.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 141.1万件 前回 139.6万件（住宅建築許可件数)
予想 1.1% 前回 -3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
19日
2:30
カナダ中銀議事録（9月4日開催分）
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（9月）
予想 5.25% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.0% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（7月）
予想 N/A 前回 961.0億ドル
06:30
ブラジル中銀政策金利（9月）
予想 10.75% 前回 10.5%
※予定は変更されることがあります。
カナダ国際証券取扱高（7月）
予想 N/A 前回 51.7億カナダドル
米住宅着工件数（8月）
予想 131.4万件 前回 123.8万件（住宅着工件数)
予想 6.1% 前回 -6.8%（住宅着工件数・前月比)
予想 141.1万件 前回 139.6万件（住宅建築許可件数)
予想 1.1% 前回 -3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)
23:30
米週間石油在庫統計
19日
2:30
カナダ中銀議事録（9月4日開催分）
3:00
米FRB政策金利(FOMC)（9月）
予想 5.25% 前回 5.5%（上限金利)
予想 5.0% 前回 5.25%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表
3:30
パウエルFRB議長、記者会見
5:00
対米証券投資（7月）
予想 N/A 前回 961.0億ドル
06:30
ブラジル中銀政策金利（9月）
予想 10.75% 前回 10.5%
※予定は変更されることがあります。