21:30
カナダ国際証券取扱高（7月）
予想　N/A　前回　51.7億カナダドル

米住宅着工件数（8月）
予想　131.4万件　前回　123.8万件（住宅着工件数)　
予想　6.1%　前回　-6.8%（住宅着工件数・前月比)
予想　141.1万件　前回　139.6万件（住宅建築許可件数)
予想　1.1%　前回　-3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)

23:30　
米週間石油在庫統計

19日
2:30　
カナダ中銀議事録（9月4日開催分）

3:00
米FRB政策金利(FOMC)（9月）
予想　5.25%　前回　5.5%（上限金利)
予想　5.0%　前回　5.25%（下限金利)
米FOMC結果、経済予測公表　

3:30　
パウエルFRB議長、記者会見

5:00
対米証券投資（7月）
予想　N/A　前回　961.0億ドル

06:30
ブラジル中銀政策金利（9月）
予想　10.75%　前回　10.5%


※予定は変更されることがあります。