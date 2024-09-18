ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:30

カナダ国際証券取扱高（7月）

予想 N/A 前回 51.7億カナダドル



米住宅着工件数（8月）

予想 131.4万件 前回 123.8万件（住宅着工件数)

予想 6.1% 前回 -6.8%（住宅着工件数・前月比)

予想 141.1万件 前回 139.6万件（住宅建築許可件数)

予想 1.1% 前回 -3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)



23:30

米週間石油在庫統計



19日

2:30

カナダ中銀議事録（9月4日開催分）



3:00

米FRB政策金利(FOMC)（9月）

予想 5.25% 前回 5.5%（上限金利)

予想 5.0% 前回 5.25%（下限金利)

米FOMC結果、経済予測公表



3:30

パウエルFRB議長、記者会見



5:00

対米証券投資（7月）

予想 N/A 前回 961.0億ドル



06:30

ブラジル中銀政策金利（9月）

予想 10.75% 前回 10.5%





※予定は変更されることがあります。

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