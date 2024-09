©️ABCテレビ

韓国のフレッシュな5人組ボーイズグループのムードメーカーが、最年少メンバーに猛烈アピール!? 突然キスしてきて、「僕だけ見ててね」とジッと見つめながら、心を込めて人気K-POP曲を歌うムードメーカーに、最年少メンバーの反応は……!?

©️ABCテレビ

【動画】大先輩・JAEJOONG(ジェジュン)のカバーで知ったスキマスイッチの名曲『奏(かなで)』を、イケメン後輩が甘い歌声で熱唱!

韓国のフレッシュな5人組ボーイズグループとは、2024年4月にデビューしたTIOT(ティーアイオーティー)のこと。メンバーは、大人気サバイバルオーディション番組『BOYS PLANET』の練習生だったミンソン、ジュンヒョン、ゴニ、ウジンと、新加入のイェチャンだ。そんなTIOTが、K-POPの名曲でカラオケ企画を実施した。

©️ABCテレビ

ジュンヒョンが選んだのは、人気ボーイズグループ・BIGBANGのSOL(TAEYANG)のソロ楽曲『ONLY LOOK AT ME』だ。ジュンヒョンいわく『ONLY LOOK AT ME』は、TIOTのマンネ(韓国語で「末っ子」)担当であるイェチャンのための曲とのこと。愛されキャラなイェチャンに、ジュンヒョンは「僕だけ見ててね」「大好きです」と囁いていきなり髪にキスし、『ONLY LOOK AT ME』を歌い始めた。

©️ABCテレビ©️ABCテレビ

イェチャンがビックリする一方で、ジュンヒョンは「大好き」という思いをあふれさせるばかり。イェチャンをジッと見つめ、歌詞にリンクして彼に指をさし、感情を込めて熱唱した。歌唱後にジュンヒョンは、「イェチャンに気持ちを伝えられて良かった」と満足そうだった。

©️ABCテレビ

ジュンヒョンの熱烈なメンバー愛にイェチャンはタジタジで、他のメンバーやMC、ゲストたちは大爆笑。「パフォーマンスに目がいきがちでしたけど、(ジュンヒョンの)歌声はすごく甘くてすごい良かったです。でも、圧がすごかった」「(歌が終わってもジュンヒョンがイェチャンを)まだ見ている」「片思いじゃない?」といった声がスタジオに飛び交った。

©️ABCテレビ

なお、TIOTのカラオケ企画K-POP編は、9月14日深夜に放送された番組『K-POPドック!』で行われた。