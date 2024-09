多国籍9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット・MISAMOの2ndミニアルバム『HAUTE COUTURE』(オートクチュール/11月6日発売)のジャケット写真6種と収録曲が18日、一挙公開された。「世界にひとつしかないオーダーメイド服」を意味するタイトルを冠した今作の初回限定豪華盤は、前髪パッツンのストレートヘア、チェック柄のパンツスーツのおそろいコーデ。初回限定メンバーソロジャケット盤と通常盤はハリウッド女優のようなゴージャスな雰囲気を、ONCE JAPAN限定盤では妖艶さをまとい、いずれも美貌際立つジャケットとなっている。

全形態共通の収録曲は7曲。初回限定メンバーソロジャケット盤にはそれぞれのソロ曲1曲を加え、MINA盤に「Misty」、SANA盤に「Mirage」、MOMO盤に「Money In My Pocket」が収録される。■MISAMO『HAUTE COUTURE』収録曲1. Identity2. RUNWAY3. Wah Wah Wah4. Baby, I'm good5. Daydream6. NEW LOOK7. Jealousy8. Misty【MINA盤】/Mirage【SANA盤】/Money In My Pocket【MOMO盤】