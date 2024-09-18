TWICEのユニットMISAMO、2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」ジャケット写真が解禁！お揃いの髪型＆服装に注目
お揃いの髪型と服装で合わせた初回限定豪華版、ハリウッド女優のような風格を表した通常盤・ソロ盤、カラフルな組み合わせをしたONCE JAPAN限定盤など、3種類の衣装で全く違うカラーを表現。統一感がありながらも個性溢れる姿を見せた。
昨年7月リリースの1stミニアルバム「Masterpiece」では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、「第74回NHK紅白歌合戦」へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げた彼女たちの待望の2枚目のオリジナルアルバム発売ということで、早くも期待が高まっている。
■リリース情報
MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」
発売日：2024年11月6日発売
＜CD収録楽曲＞※全形態共通7曲
01.Identity
02.RUNWAY
03.Wah Wah Wah
04.Baby, I'm good
05.Daydream
06.NEW LOOK
07.Jealousy
＋ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲
※形態ごとに異なります。
〇初回限定豪華盤【CD+DVD】
【品番】WPZL-32168/9
価格￥7,700（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
＜DVD収録内容（予定）＞
1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-
2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-
3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-
4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-
5.「Marshmallow」Music Video
6.「Do not touch」Music Video
7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie
8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie
※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。
・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 60p
・ボックスケース仕様
・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全10種）
※集合A（1種）、ユニットA、B、C（3種）、ミナ（2種）、サナ（2種）、モモ（2種）
・シリアルペラ2枚封入
・メンバー直筆メッセージカード3枚（ミナ / サナ / モモ）
※メッセージは印刷になります。
・チェキ風ソロフォトカード3枚（ミナ / サナ / モモ）
・ロゴダイカットステッカー5枚（HAUTE COUTURE / MISAMO / ミナ / サナ / モモ）
・シーリングワックス風ステッカー1枚
・透明トレカ1枚（全4種）
※集合、ミナ、サナ、モモからランダムで1枚封入
・リリックポスター1枚封入
＜初回限定メンバーソロジャケット盤＞
〇ミナ盤【CD】
【品番】WPCL-13611
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、（4種）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤）共通
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / ミナ）
※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤（ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤）共通
・IDカード（ミナ ver.）
〇サナ盤【CD】
【品番】WPCL-13612
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、サナ（4種）
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / サナ）
・IDカード（サナ ver.）
〇モモ盤【CD】
【品番】WPCL-13613
価格￥3,200（税込）
CD収録曲（全8曲収録予定）
全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」
・メンバーソロジャケット
・A5サイズビジュアルブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全5種）
※集合（D）、モモ（4種）
・シリアルペラ1枚封入
・ポストカード2枚封入（集合 / モモ）
・IDカード（モモ ver.）
〇通常盤【CD】
【品番】WPCL-13614
価格￥2,600（税込）
CD収録曲（全7曲収録予定）
ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。
・ブックレット 20p
＜初回プレスのみ＞
・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入（全15種）
※集合B、C、D（3種）、ユニットD、E、F（3種）、ミナ（3種）、サナ（3種）、モモ（3種）
・シリアルペラ1枚封入
〇ONCE JAPAN限定盤【CD】
【品番】WPCL-60082
価格￥3,600（税込）
CD収録曲（全10曲収録予定）
全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲
・箔押し仕様A5サイズブックレット 32p
・スリーブケース仕様
・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入（全15種）
※集合B、C、D（3種）、ユニットD、E、F（3種）、ミナ（3種）、サナ（3種）、モモ（3種）
・シリアルペラ2枚封入
・リリックポスター1枚封入
※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。
■関連リンク
「HAUTE COUTURE」特設サイト