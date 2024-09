TWICEのユニットMISAMO、2ndミニアルバム「HAUTE COUTURE」ジャケット写真が解禁！お揃いの髪型＆服装に注目

TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモの3人からなるユニットMISAMO。先日、Trailer Prologue - MISAMO's AtelierをYouTubeで公開し、アルバムタイトル「HAUTE COUTURE(オートクチュール)」を発表した彼女たちの期待の作品、「HAUTE COUTURE」の全6形態からなるジャケット写真が一挙公開された。お揃いの髪型と服装で合わせた初回限定豪華版、ハリウッド女優のような風格を表した通常盤・ソロ盤、カラフルな組み合わせをしたONCE JAPAN限定盤など、3種類の衣装で全く違うカラーを表現。統一感がありながらも個性溢れる姿を見せた。

先日、ヤンマースタジアム長居、味の素スタジアム、日産スタジアムにて、計6日間の「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE' in JAPAN SPECIAL」公演を完走し終えたばかりのTWICE。そして、本公演で“初めて日産スタジアムで公演を行う海外女性アーティスト”として、偉業を成し遂げたTWICEからの初ユニットであるMISAMO。昨年7月リリースの1stミニアルバム「Masterpiece」では、東阪で倍率15倍超のプレミアムSHOWCASEを開催、「第74回NHK紅白歌合戦」へMISAMOとして初出場を果たすなど、初作品から様々な記録を作り上げた彼女たちの待望の2枚目のオリジナルアルバム発売ということで、早くも期待が高まっている。

■リリース情報

MISAMO JAPAN 2nd MINI ALBUM「HAUTE COUTURE」

発売日:2024年11月6日発売



<CD収録楽曲>※全形態共通7曲

01.Identity

02.RUNWAY

03.Wah Wah Wah

04.Baby, I'm good

05.Daydream

06.NEW LOOK

07.Jealousy

+ミナ ソロ楽曲 / サナ ソロ楽曲 / モモ ソロ楽曲

※形態ごとに異なります。



〇初回限定豪華盤【CD+DVD】

【品番】WPZL-32168/9

価格¥7,700(税込)



CD収録曲(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



<DVD収録内容(予定)>

1.「Masterpiece」Opening Trailer -ミナ-

2.「Masterpiece」Opening Trailer -サナ-

3.「Masterpiece」Opening Trailer -モモ-

4.「Masterpiece」Opening Trailer -MISAMO-

5.「Marshmallow」Music Video

6.「Do not touch」Music Video

7.「HAUTE COUTURE」Jacket Shooting Making Movie

8.「HAUTE COUTURE」Jacket Self-Making Movie



※「Masterpiece」Opening TrailerはYouTubeに公開されている映像と同じ内容です。



・A4フォトスプリングノート仕様ブックレット 60p



・ボックスケース仕様



・初回限定豪華盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全10種)

※集合A(1種)、ユニットA、B、C(3種)、ミナ(2種)、サナ(2種)、モモ(2種)



・シリアルペラ2枚封入



・メンバー直筆メッセージカード3枚(ミナ / サナ / モモ)

※メッセージは印刷になります。



・チェキ風ソロフォトカード3枚(ミナ / サナ / モモ)



・ロゴダイカットステッカー5枚(HAUTE COUTURE / MISAMO / ミナ / サナ / モモ)



・シーリングワックス風ステッカー1枚



・透明トレカ1枚(全4種)

※集合、ミナ、サナ、モモからランダムで1枚封入



・リリックポスター1枚封入



<初回限定メンバーソロジャケット盤>

〇ミナ盤【CD】

【品番】WPCL-13611

価格¥3,200(税込)



CD収録曲(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MINAソロ楽曲「Misty」



・メンバーソロジャケット



・A5サイズビジュアルブックレット 32p



・スリーブケース仕様



・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、(4種)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤)共通



・シリアルペラ1枚封入



・ポストカード2枚封入(集合 / ミナ)

※集合絵柄はメンバーソロジャケット盤(ミナ盤 / サナ盤 / モモ盤)共通



・IDカード(ミナ ver.)



〇サナ盤【CD】

【品番】WPCL-13612

価格¥3,200(税込)



CD収録曲(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + SANAソロ楽曲「Mirage」



・メンバーソロジャケット



・A5サイズビジュアルブックレット 32p



・スリーブケース仕様



・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、サナ(4種)



・シリアルペラ1枚封入



・ポストカード2枚封入(集合 / サナ)



・IDカード(サナ ver.)



〇モモ盤【CD】

【品番】WPCL-13613

価格¥3,200(税込)



CD収録曲(全8曲収録予定)

全形態共通楽曲 + MOMOソロ楽曲「Money In My Pocket」



・メンバーソロジャケット



・A5サイズビジュアルブックレット 32p



・スリーブケース仕様



・メンバーソロジャケット盤セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全5種)

※集合(D)、モモ(4種)



・シリアルペラ1枚封入



・ポストカード2枚封入(集合 / モモ)



・IDカード(モモ ver.)



〇通常盤【CD】

【品番】WPCL-13614

価格¥2,600(税込)



CD収録曲(全7曲収録予定)

ソロ楽曲を除く、全形態共通楽曲を収録。



・ブックレット 20p



<初回プレスのみ>

・通常盤, ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム1枚封入(全15種)

※集合B、C、D(3種)、ユニットD、E、F(3種)、ミナ(3種)、サナ(3種)、モモ(3種)



・シリアルペラ1枚封入



〇ONCE JAPAN限定盤【CD】

【品番】WPCL-60082

価格¥3,600(税込)



CD収録曲(全10曲収録予定)

全形態共通楽曲 + ミナ ソロ楽曲 + サナ ソロ楽曲 + モモ ソロ楽曲



・箔押し仕様A5サイズブックレット 32p



・スリーブケース仕様



・通常盤、ONCE JAPAN限定盤共通セルフィー絵柄トレーディングカード ランダム2枚封入(全15種)

※集合B、C、D(3種)、ユニットD、E、F(3種)、ミナ(3種)、サナ(3種)、モモ(3種)



・シリアルペラ2枚封入



・リリックポスター1枚封入



※ONCE JAPAN限定盤はTWICEファンクラブ「ONCE JAPAN」もしくは「ONCE JAPAN MOBILE」会員の方が購入できる会員限定商品です。



