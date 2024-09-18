Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¡ÖÅêÌô¤ä¼£ÎÅ¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¸¡¿Ç¤ò¼õ¤±¤¿·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£¤¢¤ä»Ò¤Î¹ë²Ú¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡5·î7Æü¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢Æ£¤Ï¡ÖÀèÆü¡¢»ÒµÜ¤ÈÍñÁã¤ÎÁ´Å¦¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿ ÉÂÌ¾¤Ï½é´ü¤Î»ÒµÜÂÎ´â¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÁá´ü¤Ë¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¼ç¼£°å¤ÎÀèÀ¸ ¼¹Åá¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡×¡Ö´Ç¸î»Õ¤Î³§ÍÍ¤½¤·¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö¤¿¤ª¤ä¤«¤Ëºé¤¯Æ£¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤ËÑÛ¤È¤·¤¿»Ñ¤Ç1Æü¤âÁá¤¯³§ÍÍ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶á¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ð¤Ç¥°¥é¥ó¥Ç¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥×¥Á¡¼¥Î¤ò¹ØÆþ¤·¤Æµ¢¤ê¤Þ¡¼¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡Ö9·î¤âÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤¿¤Î¤Ëº£Æü¤ÎÅìµþ¤Ï35ÅÙ¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¥Û¥Ã¥È¤ò¥ª¡¼¥À¡¼¡×¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ù¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤µ¤¡¡Áµ¢¤ê¤Ë¤´Ë«Èþ¥¹¥¤¡¼¥Ä¹ØÆþ¤·¤è¤¦ ²¿¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹ç³ÊÅÀ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£