¶µ»Õ¤Ë¤¹¤é¸Î¶¿¤òÉî¿«¤µ¤ìÂ³¤±¤¿³Ø¹»À¸³è¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Í§¿Í¡¿¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Á»â»Ò¤Î»þÂå¡Á
¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Á»â»Ò¤Î»þÂå¡Á¡Ù¡ÊÄ¹Ã«ÀîÅ¯Ìé/¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡ËÂè13²ó¡ÚÁ´15²ó¡Û¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±ÑÍº¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ü¥Ê¥Ñ¥ë¥È¡£¥í¥·¥¢¡¦¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢Ï¢¹ç·³¤ò°ì½Ö¤ÇÄÙÌÇ¤µ¤»¤¿¥¢¥¦¥¹¥Æ¥ë¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÀï¤¤¤Ç¤ÎÈà¤Î·Ý½ÑÅª¤ÊÀïÎ¬¤¬¸÷¤ë¡ª ¥Õ¥é¥ó¥¹³×Ì¿¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥¤¥¿¥ê¥¢ÀïÌò¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ÄÄë¤Ø¤ÎÆ»¤ò¶î¤±¿Ê¤àÁÔÂç¤Ê±ÑÍºëý¡ª ·ì¤ß¤É¤í´À½¤¤¥à¥ó¥à¥ó¤Ê¡Ö´Á¡×¤¬»â»Ò¤Î¤´¤È¤¯ËÊ¤¨¤ë¡£¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡ÁÇÆÆ»¿Ê·â¡Á¡ÙÂè27´¬¤Ç¤¤¤è¤¤¤è´°·ë¤È¤Ê¤ë¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¤ÎÇÆ¶È¤òÉÁ¤¤¤¿½Å¸ü¤ÊÊª¸ì¡Ø¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡Á»â»Ò¤Î»þÂå¡Á¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶▶¤³¤Á¤é¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡Ã¡Ö¤³¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡Ä¥Á¥ç¥í¤¹¤®¤ë¡©¡×¹ñ¤òÌÇ¤Ü¤µ¤ì¤¿¥Ä¥ó¥Ç¥ì¾¯Ç¯²¦»Ò¤¬¡¢¥Ý¥ó¥³¥Ä½÷¿À¤¿¤Á¤ÈÉü½²¥¹¥¿¡¼¥È¡ª ¿ÀÏÃ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ø½÷¿À¤Î»Ò¡Ù