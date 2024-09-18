½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¸å²ù¡£¤Ç¤âÈà¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤ÈË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡¿»ä¤¿¤Á¤ÏÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë1¥
¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë1¡Ù¡Ê¿µ·ë/KADOKAWA¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´14²ó¡Û¥á¥ó¥ºÉþ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥µ¥¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ»Å»ö°ì¶Ú¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃË¼Ò²ñ¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥¥ã¥ê¥¢¤ò¿¤Ð¤»¤Ê¤¤¡£½÷¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤ò³°¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¥ä¥±¼ò¤Ç¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¤¿¤È¤³¤í¤òÇ¯²¼¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ë²ðÊú¤µ¤ì¤ë¡£±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Õ¤¿¤ê¤ÏÅ¾¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤¬¡¢Èà¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¾ã³²¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡½¡½¡£À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ëÃË½÷¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø»ä¤¿¤Á¤ÏÆÌ±ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬°ã¤¦¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµ¤¤Å¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¤Ç¤¹¡£