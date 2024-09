コンバース「オールスター US」24年秋冬、“凸凹スエード”アッパーのヴィンテージ風スニーカー

コンバース(CONVERSE)から、2024年秋冬に向けた新作ユニセックススニーカー「スエード オールスター US HI(SUEDE ALL STAR US HI)」が、2024年9月中旬より発売される。

「オールスター US」に、凸凹スエード素材の新作スニーカー

コンバースの定番スニーカー「オールスター」の中でも、アメリカのヴィンテージテイストを追求したスニーカー「U.S. オリジネーター」のスペックをベースにした「オールスター US」。2024年秋冬シーズンに向けて、凹凸感のあるスエード素材をアッパーに用いた新作スニーカーがお目見えする。

アッパー全面にスエードをあしらうことで、暖かみのあるヴィンテージライクな1足に仕上げた。カラーは、鮮やかなブルーと、落ち着いたブラウンの2色展開だ。

【詳細】

コンバース「スエード オールスター US HI」17,600円

発売時期:2024年9月

サイズ:22.0〜28.0cm、29.0、30.0cm

カラー:ブルー、ブラウン



【問い合わせ先】

コンバースインフォメーションセンター

TEL:0120-819-217

※月〜土(日・祝日除く) 9:00〜18:00

