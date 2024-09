29日開催の『Yogibo Presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)の出場選手による合同公開練習が18日、都内で行われた。元谷友貴と2年越しの再戦に挑む太田忍は、小道具を用意したネタを仕込むも、残念ながら大爆発とはならなかった。2022年7月の初戦では、プロ4戦目で勢いに乗る太田に対して、元谷がベテランらしい試合運びで実力差を見せつけ、フルマークの判定で勝利した。しかし太田はそこからハイペースで試合を重ね、牛久絢太郎など実力者に勝利し、いまやRIZINバンタム級のタイトル戦線では太田のほうがベルトに近いと評されるほど快進撃を続けている。

悲願のタイトル挑戦のためにも元谷にリベンジしておきたい太田は、両足に大きな音を出すニワトリのおもちゃをつけ、目隠しをした「気配切り」を披露。ユニークな練習に集まったファンから多少の笑い声は聞こえるも、最前列で見ていた元谷は完全無表情を崩さなかった。太田はこの練習について「トレーニングの一番最後にやってます」と語るも、さらに質問を重ねられると「これ以上スベらせないでください…」と苦笑。引き続き無表情の元谷をチラリと見ると「もう触れないでください、傷ついてます」と前哨戦ではピンチに追い込まれた。それでも最後のフェイスオフ撮影で、足から外したニワトリのおもちゃを元谷の顔の前に近づけると、ついに元谷もこらえきれずに笑顔になると、太田もうれしそうに勝ち誇った。●9月29日『Yogibo presents RIZIN.48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ・フェザー級フアン・アーチュレッタ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ