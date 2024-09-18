Junkie Machine、狂うくらいに愛を渇望する新曲「ナカムラヒカルハヒカラナイ」9/25リリース
4ピースロックバンド・Junkie Machineが、最新曲『ナカムラヒカルハヒカラナイ』を9月25日に配信リリースする。
ライブでも定番曲となっており、ファンからも音源化が期待されていた楽曲。今作はタイトル通り、フロントマンであるナカムラヒカル自身の心からの叫び、そして愛を渇望しているナカムラヒカルの強い気持ちがJunkie Machineの強烈なサウンドの中で表現されたロックチューンとなっている。
リリース情報
2024.9.25.Release
プリアド・プリセーブ
https://junkiemachine.lnk.to/nakamurahikaruhahikaranai
ライブ・イベント情報
＜君のトラウマになりたい＞
・日時：9/28(土)
・場所：渋谷Milkyway
・OPEN/START 17：30/18：00
・チケット
一般：2,500円
大学・専門学生：2,000円
高校生：1,000円
※対バンアーティストは後日発表
・先行チケット販売期間：7/24（水）〜8/7(水) 23:59
https://eplus.jp/sf/detail/4142070001-P0030001
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