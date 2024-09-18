¡ÚÊ¿ÏÂÅç¥Ü¡¼¥È¡¡Âè21²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡¡4ÆüÌÜ¡Û¹âÅÄÌÀ¡¡½àÍ¥Æ±ÍÍ¤Î2¥³¡¼¥¹º¹¤·¤ÇÅöÃÏ½éV¤Ø
¡¡¡ãÊ¿ÏÂÅç19Æü12RÍ¥¾¡Àï¡ä¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¿ÏÂÅç¤Î¡ÖÂè21²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥«¥Ã¥×¡×¤Ï18Æü¡¢4ÆüÌÜ¡£2ÁÈ¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤Î¥Ù¥¹¥È6¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡½àÍ¥¾¡Àï11R¤ò¾¡¤Ã¤¿¹âÅÄÌÀ¡Ê39¡áº´²ì¡Ë¤¬Í¥¾¡Àï1ÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£6¹æÄú¤ÎÃ«ÀîÍ´°ì¤¬Á°ÉÕ¤±¤ËÆ°¤¤¤Æ¿ÊÆþ¤¬¤â¤Ä¤ì¡¢1356¡¦42¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¡£¥¤¥ó¤Îº´Æ£ÇîÎ¼¤¬5¥«¥É¤«¤é·þ¤ê¤Ë½Ð¤¿Æï¾ÂÀÏº¤ò¤±¤óÀ©¡£2¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¹âÅÄ¤Ï¶õ¤¤¤¿Æâ²û¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ëº¹¤·È´¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¿¤Ó¤â¤¤¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤ÉÂ¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹·¿¤Ç¤¹¡£½àÍ¥¤Ï¥¹¥í¡¼¤«¤é¹Ô¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£°ì½Ö¤ÎÈ¿±þ¤òµá¤á¤Æ2¥³¡¼¥¹¸þ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¡¢¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀµÌ£¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¼ã´³Í¥Àª¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤Ï2¹æÄú¡£ÂçÄ¬¤ÎËþÄ¬»þ¹ï¤¬¶á¤Å¤¯12R¤ÏÄ¬°Ì¤¬¹â¤¯¡¢¤¦¤Í¤ê¤âÆþ¤ë¿åÌÌ¾õ¶·¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÊ¿ÏÂÅç¤Î¥¤¥ó¤ÏÄ¬°Ì¤¬¹â¤¤¤ÈÆñ¤·¤¯¤ÆËÍ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¤¡£2¥³¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤³¤â6¹æÄú¤ÎÃ«Àî¤¬Á°ÉÕ¤±¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¤À¤¬¡¢2¥³¡¼¥¹¤ÏÀäÂÐ»à¼é¤Î¹½¤¨¡£½àÍ¥Æ±ÍÍ¤Îº¹¤·¥Ï¥ó¥É¥ë¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¡¢Ê¿ÏÂÅç½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤ë¤«¡£
¡¡