29日開催の『Yogibo Presents RIZIN.48』(さいたまスーパーアリーナ)の出場選手による合同公開練習が18日、都内で行われた。今大会でRIZIN初参戦するJAPAN TOP TEAM(JTT)所属の秋元強真(18)は、堂々とKOを宣言した。秋元は中学卒業を機にプロを目指してパラエストラ柏(現THE BLACKBELT JAPAN)に入門し、アマチュア戦績6戦全勝で22年6月にプロデビューした。DEEPを主戦場にオールフィニッシュで3連勝を飾ると、今年3月にJTTに移籍し、5月にはABEMA『格闘代理戦争 THE MAX』に朝倉未来の推薦で、格上のベテランであるアラン・ヒロ・ヤマニハとのワンマッチに出場し、パウンドでTKO勝利した。

大きな期待を背負う超新星が、勢いそのままにRIZIN初参戦し、アグレッシブなスタイルの金太郎と対戦が決定。先日の会見でも「実力的には正直相手にならないと思ってるんで、当日は期待してください」と強気と言い放った。この日の公開練習でも、JTTのエリーコーチを相手に鋭いミット打ちを披露。ジムでは同じバンタム級でUFC参戦が決定している朝倉海と「今一番練習してもらっている」と明かし、「海さんと練習していたら問題ないかな。試合のセコンドにもついてもらいます」と日本トップ選手との練習で自信を深めている。試合展開についても「普通にやれば2ラウンドくらいで自分の中でKOできるかなって思ってるんで、何ラウンドになるか分かんないですけどKOはしたいと思ってます」と宣言。RIZINのリングでも連勝記録を伸ばすのか、そして今後の日本格闘技界の未来を担えるのか。初参戦にして大きな注目が集まる。●9月29日『Yogibo presents RIZIN.48』対戦カード(さいたまスーパーアリーナ)・ライト級タイトルマッチ【王者】ホベルト・サトシ・ソウザ vs. 【挑戦者】ルイス・グスタボ・バンタム級王座決定戦井上直樹 vs. キム・スーチョル・スーパーアトム級伊澤星花 vs. 浅倉カンナ・フェザー級萩原京平 vs. 高木凌・バンタム級元谷友貴vs.太田忍・バンタム級牛久絢太郎vs.佐藤将光・バンタム級金太郎vs.秋元強真・フライ級新井丈vs.エンカジムーロ・ズールー・ライト級矢地祐介vs.宇佐美正パトリック・フェザー級カルシャガ・ダウトベックvs.木下カラテ・フェザー級フアン・アーチュレッタ vs. ラジャブアリ・シェイドゥラエフ