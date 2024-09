和楽器バンドが、ベストアルバム『ALL TIME BEST ALBUM THANKS ~八奏ノ音~』の“レコーディング BEHIND THE SCENE”ダイジェスト映像を公開した。

(関連:【映像あり】和楽器バンド、ベストアルバムより『レコーディング BEHIND THE SCENE』ダイジェスト)

同映像は、10月9日にリリースするベストアルバムの初回限定Document盤に収録される映像の一部。同ベストアルバムの制作レコーディングに密着したものだ。

和楽器バンドの制作における全ディレクションを担っているギター&ボーカルの町屋を中心に、どこまで細部にこだわり音が作られ届けられているのか、そして無期限活動休止前最後の作品となるこのベストアルバムに、和楽器バンドのメンバー8人の想いがどれほどに詰め込まれているのかが、映像に収められているという。

(文=リアルサウンド編集部)