ソン・ヘギョから川口春奈まで！「FENDI」2025年春夏ウィメンズコレクションに参加
イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド「フェンディ（FENDI）」が、2024年9月17日（火）午後3時（イタリア現地時間）より、「Superstudio Maxi」にて、アーティスティックディレクターのキム・ジョーンズ（Kim Jones）とアクセサリーアーティスティックディレクターのシルヴィア・フェンディ（Silvia Venturini Fendi）、そしてジュエリーアーティスティックディレクターのデルフィナ・デレトレズ・フェンディ（Delfina Delettrez Fendi）による、「2025年春夏 ウィメンズコレクション」を発表した。
日本からはジャパンブランドアンバサダーを務める川口春奈が特別に参加したほか、ソン・ヘギョ、ベラー＝ラーニー キャンペーン（Bella Ranee Campen）、新たにブランドアンバサダーに任命されたティファニー・タン（Tang Yan）など、各国のブランドアンバサダーがショーに駆け付けた。
さらに、女優のシェイリーン・ウッドリー（Shailene Woodley）、ヘイリー・アトウェル（Hayley Atwell）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、歌手のノーマニ（Normani）、レイ（Raye）など、豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、スーパーモデルのピア・ヴルツバッハ（Pia Wurtzback）、俳優のアーロン・パイパー（アロン Piper）など、各界の華麗なゲストがコレクションの発表を祝福した。
その他にも、ミチ、よしあき、マギー、AMI、AYA、なごみ、ジェイド・サーウォール（Jade Thirlwall）、コーラ・カレ（Cora Corre）、ジータ・ドートヴィル（Zita d'Hauteville）、Saba Mubarak（サバ・ムバーラク）、レオネッタ・ルチアーノ・フェンディ（Leonetta Luciano Fendi）などが参加した。
さらに、女優のシェイリーン・ウッドリー（Shailene Woodley）、ヘイリー・アトウェル（Hayley Atwell）、ハート・エヴァンジェリスタ（Heart Evangelista）、歌手のノーマニ（Normani）、レイ（Raye）など、豪華な顔ぶれがフロントロウを飾り、スーパーモデルのピア・ヴルツバッハ（Pia Wurtzback）、俳優のアーロン・パイパー（アロン Piper）など、各界の華麗なゲストがコレクションの発表を祝福した。
その他にも、ミチ、よしあき、マギー、AMI、AYA、なごみ、ジェイド・サーウォール（Jade Thirlwall）、コーラ・カレ（Cora Corre）、ジータ・ドートヴィル（Zita d'Hauteville）、Saba Mubarak（サバ・ムバーラク）、レオネッタ・ルチアーノ・フェンディ（Leonetta Luciano Fendi）などが参加した。