¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È±×»ÒÐÒ¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¿·²ÎÉñ´ìºÂ¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¡Ö¤±¤ó¶Ì¸¡Äê¡×£³µé¹ç³Ê
¥Ð¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È±×»ÒÐÒ¡Ê¤Þ¤·¤³¡¦¤æ¤¦¡á38¡Ë¤¬18Æü¡¢¡Ö¤±¤ó¶Ì¸¡Äê¡×3µé¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢±×»Ò¤Ï¡¢¤±¤ó¶Ì4ÃÊ¤ÇÇ§Äê»ØÆ³°÷¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä±é²Î²Î¼ê»°»³¤Ò¤í¤·(44)¤¬ºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤ëÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤Î²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£6Æü¤Î½éÆü¤«¤éËèÆü¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¡Ö¤±¤ó¶Ì¸¡Äê¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿3µé¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¼ºÇÔ¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤¬¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¡£
»°»³¤¬¡Ö3µé¤Ï¤Í¡£ÆüËÜ°ì¼þ¤È¤¤¤¦Ï¢Â³µ»¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤·¤Æ°ìÂÎ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ»¤Ê¤Î¤«¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤ÈÂç»®¡¢¾®»®¡Ä¾®»®¡¢Âç»®¤Î¤ª»®¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤Î¤ª»®¡¢¤É¤Á¤é¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤ÇÀè¤Ë¤ª»®¤Ë2²ó¾è¤»¤Þ¤·¤Æ¡¢¸å¤Ç¤±¤óÀè¤Ë»É¤¹¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤¦¤¤¤¦µ»¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡ª¡×¡£
»°»³ÀèÀ¸¤ÎÃúÇ«¤Ê»ØÆ³¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸1²óÌÜ¤ÇÀ®¸ù¤µ¤»¡¢±×»Ò¤Ï¡Ö¥ä¥Ã¥¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢Ä·¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
±×»Ò¤Ï¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Îº²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¿´¤Î±é²Î¤È¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î²»¿§¤¬¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¿¥ß¥ó¥Ü¥¤¥¹¤Ë¥Ó¥¿¥ß¥ó¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ç¤¹¡£¤±¤ó¶Ì¤â´Þ¤áËèÆü¡¢¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Àé½©³Ú(23Æü)¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¼Çµï¤È²Î¤ò¥¿¥Ã¥×¥êÈäÏª¤¹¤ë»°»³¤Ò¤í¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¤ÏÏ¢Æü¡¢Ëþ°÷¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¡£»°»³¤Ï¡Ö¹ÈÇò¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¡ª¡¡ÂçÂæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÂæ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢²ñ¾ì¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿µÒÀÊ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¡¢À¼±ç¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£