限定グッズもかわいすぎる！「ハローキティ50周年記念カフェ」が期間限定オープン

ハローキティ誕生50周年を記念した「ハローキティ50周年記念カフェ」が東京・大阪・愛知に期間限定でオープン。東京会場であるSHIBUYA109渋谷店へ編集部が潜入してきました。内装に描かれたキティちゃん達は今回の記念カフェのための描き下ろし。プレミアムな空間とかわいいフード&ドリンク、限定グッズも購入できる会場の様子をお届けします。

祝・ハローキティ50周年! カフェのために描き下ろされた限定アートは必見!

会場内外に描かれたキティ&ミミィ達は、今回のカフェのために描き下ろされたもの。限定カフェでしか見ることができないのでとっても貴重です。よく見ると、ダニエル君もいます!

プレミアムなキティ達で埋め尽くされたラブリー空間

会場は、赤を基調とするラブリーな空間。カフェでは、モニターに映されたキティちゃんの映像を見ながらフード&ドリンクを楽しむことができ、限定グッズも購入できます。

映えること間違いなしのフード&ドリンクメニュー

KITTY & MIMMY Afternoon Tea ¥6,590(税込)

ここでしか食べられない限定フード&ドリンクメニューを紹介します。

最初に紹介するのは、2段の豪華なアフタヌーンティーセット。紅茶のおかわりも可能です。

キティちゃんが描かれたサンドウィッチセット

Hello Kitty Sandwich ¥1,690(税込)

ハローキティの顔が目を引く、カレー風味のコロネチキンが入ったサンドウィッチセット。ミネストローネ、サラダも付きます。

リボン型パスタがキュートなクリームパスタ

Ribbon Pasta ¥1,690(税込)

キティちゃんの赤いリボンをイメージしたガーリック風味のパスタに、りんごをイメージしたミニトマトがのったクリームパスタ。

りんごに見えるのはケチャップライス 食べ応えのあるクリームライス

Apple Cream Rice ¥1,690(税込)

りんごをイメージしたケチャップライスがのったクリームライス。ご飯の下に隠れている半熟卵を割って食べると絶品。

デザートは2種

Hello Kitty Pancake ¥1,590(税込)

ハローキティの顔をイメージしたパンケーキセット。アップルコンポートとカスタードがサンドされています。アイスやりんごも付いています。

バースデイケーキをイメージしたかわいいパフェは見逃せません!

Birthday Parfait ¥1,490(税込)

ハローキティ誕生50周年をお祝いするバースデイケーキをイメージした特別パフェ。

その他、ドリンクはココナッツがトッピングされたイチゴミルク「Strawberry Milk」、りんご&ザクロ風味のソーダ「Hello Kitty Soda」、オリジナルマグカップで提供される「Cafe Latte」、キティとミミィのリボンの色をモチーフにした2層ドリンク「KITTY & MIMMY Drink」(テイクアウトも可能)もあり、豊富な品揃えです。

絶対見逃せない! オリジナルグッズ

ミニタオル¥1,540(税込)

限定カフェで購入できるグッズの一部を紹介します。まずは、ウインクしたキティ&ミミィがかわいいミニタオル。「50th anniversary cafe」のロゴ入りのプレミア感も魅力。

持ち運びに便利なミニサイズ

ハート型ミラー¥2,200(税込)

小さなバッグにも入る便利なコンパクトミラー。

ドリンクメニューのカフェラテのマグカップは購入可能

マグカップ ¥2,200(税込)

取っ手がハート形になったかわいいマグカップ。レアな描き下ろしデザイン&季節を問わないマグカップはプレゼントにもおすすめです。

大容量のエコバックは完売必須!

エコバック ¥2,750(税込)

マチがついた大容量のエコバックは、肩にもかけられます。フロントにはキティ&ミミィが大きく描かれ、バックにはドットのように小さくキティ&ミミィが描かれており、両面で違う絵柄となっています。

他にも缶バッチやアクリルキーホルダー、キャンディ型キーホルダー、巾着、ステッカーがあります。オリジナルグッズを¥3,300(税込)以上購入のかたには、「オリジナル 紙製ショッパー」が1枚付きます。(※無くなり次第終了)

東京の開催は、10月27日まで。渋谷へ来た際はぜひ遊びに行ってみてくださいね!

© 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651619