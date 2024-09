K-POP7組が熾烈なバトル！「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」初放送を控え見どころを紹介

Mnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」がついにベールを脱ぐ。明日(19日)午後9時30分より放送がスタートする「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」は、K-POPボーイズグループのライジングプロジェクトで、実力と潜在力を持ったグループに照明を当てるサバイバル番組だ。独自的な番組として生まれ変わっただけに、新たに繰り広げられるストーリーへの期待が高まっている。初放送を控え、3つの鑑賞ポイントを紹介する。

◆4年ぶりに再誕生…さらに磨きのかかったサバイバルに期待

◆新たなルールも…エースたちの熾烈な戦い

◆“K-POP期待の星”7組が繰り広げる挑戦に注目

2020年に放送された「Road to Kingdom」が、「KINGDOM」への出場権をかけたプリクエルに近かったとしたら、4年ぶりに帰ってきた今シーズンでは、独自的なプロジェクトとして再誕生する見込みだ。THE BOYZをはじめONF、PENTAGONなど多数の実力派ボーイズグループに照明を当て、アイドルたちの成長や潜在力を引き上げる起爆剤として、文句のつけようのない成果を見せた「Road to Kingdom」が、リブランディングを終えてどのような姿で戻ってくるのか、注目が集まる。今シーズンの副題は「ACE OF ACE」。新たなルールを加え、グループパフォーマンスだけではなく、各グループのエースたちによるステージまで披露し、より一層グレードアップした見どころを届ける。グループ活動では全てを見せることができなかったメンバー個人の実力とタレント性、キャラクターをさらけ出し、次世代ボーイズグループとしての跳躍に乗り出す。魅力的なビジュアルや隙のない実力で、世間に一目置かれるような“K-POP界の原石”を知る楽しさを味わうことができる。最も盛り上がるポイントは、ポテンシャルで武装した“K-POP期待の星”たちの挑戦にある。オーディション番組から誕生しただけに、実力派たちが集まるTHE NEW SIX、プロジェクトグループでの活動を本格化するThe CrewOne(ATBO&JUST B)、オールラウンダーアーティストとして武装した新人8TURN、グループの死活をかけて再挑戦に乗り出すONEUS、ヒップホップからコンセプチュアルなパフォーマンスまで、多彩なジャンルをこなすYOUNITE、魅力と実力を兼ね備えた、自他ともに認める“パフォーマンス最強チーム”CRAVITY、世界中を虜にする“清涼ビジュアル”グループTEMPESTまで。7組による熾烈なサバイバルが始まる。このように、多彩な魅力を持ったグループが真っ向勝負を繰り広げる「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」は、19日午後9時30分に日韓同時放送。MCには、数々のボーイズグループがロールモデルとして挙げるSHINeeのテミンが抜擢された。