17日、新フォーマットとなったチャンピオンズリーグのリーグフェーズ開幕。昨季は惜しくも準決勝で敗退したバイエルン・ミュンヘンは初戦にクロアチア王者のディナモ・ザグレブと対戦。試合は9-2とバイエルンが歴史的な勝利を収めた。



この試合で最も印象的な活躍を見せたのが、イングランド代表FWハリー・ケイン。同選手は前半19分にPKでこの日最初の得点を奪うと、後半12分にも得点。続く後半28分、33分と立て続けにPKを決め、1試合で4得点と大活躍。PKのみでハットトリックを記録するなど計4得点を挙げ、チームのCL記録更新の9発圧勝に大きく貢献した。





Harry Kane (31) has now scored the most goals in the European Cup/UEFA Champions League by an English player, breaking Wayne Rooney's record.#UCL pic.twitter.com/Hf8Xo8D8XO