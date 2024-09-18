¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦·ª¸¶·Ã¡¢·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½ ¤ªÁê¼ê¤È¤Î¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/09/18¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤Ç¡È¥×¥ê¥ó¥¹¥»¥¹¡¦¥á¥°¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿·ª¸¶·Ã¡Ê40¡Ë¤¬18Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë·ó¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎKouki¤È¤Î·ëº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¡¢É×¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
·ª¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÖLDH JAPAN¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§Áê¼ê¤¬Kouki¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤È¶¦¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¥¿±¤âÈ¯É½¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï·ª¸¶¤¬Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¡¢Kouki¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢·ª¸¶¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë2¿Í¤Î¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼Ì¿¿¡¢·ª¸¶¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤ªÁê¼ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ª¸¶¤Ï1984Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ê2ÅÙ¡Ë¡¢¹ñÂÎ¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í¥¾¡¤Î¹â¹»4´§¤òÃ£À®¡£ºß³ØÃæ¤Î2001Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2003Ç¯¤ÎFIVB¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥ä¥ó¥°¥¨¡¼¥¹¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥á¥°¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2024¡×¤Ê¤É»î¹ç¤Î²òÀâ¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âJOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¸ø¼°YouTube¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Ð¥ì¡¼ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¡¢É×¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡·ª¸¶·Ã¡¢·ëº§¡õÇ¥¿±È¯É½
·ª¸¶¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·ó¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤È·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é²¹¤«¤¤²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÁê¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÖLDH JAPAN¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢·ëº§Áê¼ê¤¬Kouki¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ªÊ¢¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´î¤Ó¤È¶¦¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¥¿±¤âÈ¯É½¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë°ÂÄê´ü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï·ª¸¶¤¬Èþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥É¥ì¥¹¡¢Kouki¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿¥¥·¡¼¥É¤òÃå¤³¤Ê¤·¸«¤Ä¤á¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤ä¡¢·ª¸¶¤Î¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¤ªÊ¢¤Ë2¿Í¤Î¼ê¤òÅº¤¨¤ë¼Ì¿¿¡¢·ª¸¶¤¬°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¤ªÁê¼ê¤¬¿¶¤êÊÖ¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·ª¸¶¤Ï1984Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø4Ç¯¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¹â¹»¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡Ê2ÅÙ¡Ë¡¢¹ñÂÎ¡¢½Õ¹â¥Ð¥ì¡¼Í¥¾¡¤Î¹â¹»4´§¤òÃ£À®¡£ºß³ØÃæ¤Î2001Ç¯¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£2003Ç¯¤ÎFIVB¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤Î¥ä¥ó¥°¥¨¡¼¥¹¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥á¥°¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤ÏÄ¹¤é¤¯ÆüËÜ¤ÎÀäÂÐÅª¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¡¢2019Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤Ï¡Ö¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°2024¡×¤Ê¤É»î¹ç¤Î²òÀâ¤ä¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤âJOC¡ÊÆüËÜ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¸ø¼°YouTube¤Î¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¤Û¤«¡¢TBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW¶Ë¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û