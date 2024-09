LUNA SEA|GLAYによる伝説の夜が再び。2025年2月22日(土)、25年の時を越えて東京ドーム競演<The Millennium Eve 2025>が開催されることが発表となった。2024年、結成35周年を迎えたLUNA SEAは、過去の様々な時代のツアーメニューを現代に蘇らせながら全国を駆け巡るツアー<ERA TO ERA>全41公演を敢行中だ。同ツアーの最終章が、2025年2月23日(日)に約14年ぶりに開催される東京ドーム公演<LUNATIC TOKYO 2025>となる。しかし、この再現ツアーにはさらなるサプライズが用意されていた。そのグランドファイナル<LUNATIC TOKYO 2025>の前夜2025年2月22日(土)、約25年の時を越えて、再び盟友GLAYと東京ドームで競演するというものだ。

<LUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR 2024 ERA TO ERA -EPISODE 3->



09月14日(土) 茨城・水戸市民会館 グロービスホールopen17:00 / start18:00<LUNACY 黒服限定GIG>09月16日(月/祝) 山梨・YCC県民文化ホール (山梨県立県民文化ホール)open17:00 / start18:00<SHINING BRIGHTLY>09月22日(日) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホールopen17:00 / start18:00<BRAND NEW CHAOS>09月23日(月/祝) 愛知・名古屋国際会議場 センチュリーホールopen16:00 / start17:00<LUNACY 黒服限定GIG>10月04日(金) 三重・三重県総合文化センター 大ホールopen17:30 / start18:30<IMAGE or REAL>10月06日(日) 栃木・宇都宮市文化会館 大ホールopen17:00 / start18:00<SEARCH FOR MY EDEN>10月11日(金) 福島・いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホールopen17:30 / start18:30<LUNACY 黒服限定GIG>10月15日(火) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールopen17:30 / start18:30<SHINING BRIGHTLY>10月16日(水) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホールopen17:30 / start18:30<BRAND NEW CHAOS>10月25日(金) 岩手・さくらホールfeat.ツガワ 大ホールopen17:30 / start18:30<MOTHER OF LOVE, MOTHER OF HATE>10月26日(土) 青森・リンクステーションホール青森open17:00 / start18:00<UN ENDING STYLE>11月14日(木) 神奈川・神奈川県民ホール 大ホールopen17:30 / start18:30<EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY1>11月15日(金) 神奈川・神奈川県民ホール 大ホールopen17:30 / start18:30<EPISODE3 -FINAL- 黒服限定GIG DAY2>