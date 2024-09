木村カエラがデビュー20周年を迎え、活動の原点となった原宿で現在のカルチャーを世界に発信する東急プラザ原宿「ハラカド」との24日間に渡るコラボレーションイベント<KAELAKOKOKARA>が10月4日からスタートする。6月23日にデビュー20周年を迎えた木村カエラの活動は、カエラが小学校6年生の時に原宿でモデルのスカウトを受けたことからスタート。刺激に溢れ、独自のカルチャーを発信していた原宿に惹かれていたカエラは、そのスカウトをきっかけに雑誌の専属モデルを経て、かねてからの夢だった音楽活動へと歩みを進めていき、いつしかカルチャーを発信する側のひとりになっていた。

<KAELAKOKOKARA 詳細>







木村カエラ 20th Anniversary × ハラカド コラボレーションイベント <KAELAKOKOKARA>場所:東急プラザ原宿「ハラカド」 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-31-21会期日時:2024年10月4日(金)〜 2024年10月27日(日)*実施企画内容は館内スペースごとに異なります。あらかじめご了承ください。実施内容:コラボレーション メインフロア (ハラカド 2階 COVER + 3階全フロア)《 2階 》コラボ期間:10月21日(月)〜10月27日(日)★COVER・.st(ドットエスティ)コラボレーションビジュアル展示 及び 選んで作るオリジナルカエラフォトTシャツ 販売・雑誌 『NYLON JAPAN』 木村カエラ表紙バックナンバー&パネル展示《 3階 》コラボ期間:10月4日(金)〜10月27日(日)★れもんらいふ・れもんらいふ × 木村カエラ コラボ Tシャツ 販売 *販売予定数に達し次第終了・UZU アイライナー × 木村カエラ コラボ 販売・木村カエラ CD、DVD販売★J-WAVE STUDIO・スタジオ壁面ビジョン 木村カエラアーカイブ映像 投映実施日:10月4日(金)★BABY THE COFFEE BREW CLUB・10月4日 19時〜 木村カエラ × 千原徹也<アートディレクター/れもんらいふ代表> トークイベント(観覧者募集抽選)コラボ期間:10月4日(金)〜10月20日(日)★匿名希望画廊・6名のアーティストによる木村カエラモチーフ作品展示【参加アーティスト/ヒロ杉山、DOLLSSAN、wackwack、SHETA、MARIA SAKURAI、MOMO (順不同)】・木村カエラ 20周年ビジュアルでつくる ワードアート額装 展示 及び 受注販売実施日:10月27日(日)★STUDIO SUPER CHEESE・GO! GO! KAELAND 2024 at 日本武道館(10/26)ステージ写真に写りこもう!はいチーズ!*10月4日(金)〜10月27日(日)のイベント会期中にイベント関連グッズ(木村カエラコラボグッズ、CD/DVD商品)をご購入された方を対象に、レシートご持参でカメラマンによるスタジオでの本格的な写真撮影を無料でご体験頂けます。