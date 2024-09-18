¡ÖÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬1Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤é¼ã¤¤¿Í¤Ï´Ñ¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¡×·àºî²È¤¬´íµ¡´¶¤òÁÊ¤¨¡¢X¤Ç¤âÆ±°Õ¤¹¤ëÀ¼
·àºî²È¤Î¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¡Ê@kerasand¡Ë¤µ¤ó¤¬X¡ÊTwitter¡Ë¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤¬Â³¤¯¸½¾õ¤Ë¡Ö¤É¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¤â1Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤ª¤¤¤½¤ì¤È´Ñ¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
12000±ß¤Ç¤â¥á¥Á¥ã¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢16000±ß¤È¤ëÉñÂæ¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¡£ÆâÂ¦¤ÎÂçÊÑ¤µ¤â½¼Ê¬¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿´ÃæÊ£»¨¤È¤Ï¸À¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¯¤Æ¤â1Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤é¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¼ýÆþ¤Î¼ã¤¤¿Í¤Ï¤ª¤¤¤½¤ì¤È´Ñ¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¡£— ¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á (@kerasand) 2024Ç¯9·î17Æü
¡Ö12000±ß¤Ç¤â¥á¥Á¥ã¹â¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡×ÃÍ¾å¤²¤¬Â³¤¯ÉñÂæ¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·àºî²È¤ÎÃ²¤¤Ë´ÑµÒ¤«¤é¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤ë
Togetter¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ»öÊÔ½¸Éô¤ÇÅÔÆâ¤Î¼ç¤À¤Ã¤¿·à¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·à¾ì¤Îµ¬ÌÏÅù¤ÇÎÁ¶â¤Ë°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢SÀÊ¤Ï17,000±ß°Ê¾å¡¢AÀÊ¤Ç¤â11,000±ß¤ÈÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ë¸ø±é¤Ç¤Ï»Ò¤É¤âÎÁ¶â¤Ç¤â1Ëü±ß°Ê¾å¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¥±¥é¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ë¶¦´¶¤¹¤ëÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼ã¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ô¤¯¤Î¤òÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÃÏÊý¤Î¿Í´Ö¤Ï¥×¥é¥¹¸òÄÌÈñ¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½ÉÇñÈñ¤â¤«¤«¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Î¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬¸¶°ø¤ÇÉñÂæ´Õ¾Þ¤«¤éÂ¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·à¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´Ñ¤¨¤Ë¤¯¤¤ºÂÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ËþÂ¤Ë´Ñ·à¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹â¤¤ÀÊ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÉñÂæ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤·à¾ì¤â¤¢¤ë¡×¡ÖÀÊ¥¬¥Á¥ã¤ÇºÇÁ°Îó¤È2³¬5ÎóÌÜ¤Ç¤â¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬Æ±¤¸¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢´Ñ·àÂÎ¸³¤¬ÃÍÃÊ¤È¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡Ö´Ñ·àÎ¥¤ì¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê²ò·èºö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£Âç·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆX¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö²Á³ÊÂÓ¤ò¤â¤Ã¤ÈºÙÊ¬²½¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ê¡ÖS¡ÁHÀÊ¤ÈÊ¬¤±¤Æ2Ëü±ß¤«¤é2000±ß¹ï¤ß¤°¤é¤¤¤ËÎÁ¶â¤ò²¼¤²¤Æ¡¢ËöÀÊ¤Ï2000±ß¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥±¥é¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÎX¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢²áµî¤ËºÂÀÊ¤ÎÀÊ¼ï¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤â¡ÖÏÃ¤ÏÁ´¤¯¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤ÎÌäÂê¤¬²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
ÉñÂæ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤ªÎ©¾ì¤«¤éµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄºÂ×¤·¤¿¡£ÀÊ¼ï¤òÁý¤ä¤¹·ï¤Ï¤«¤Ä¤Æ¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£¹â¤¤ÀÊ¤ò3Ëü±ß¡¢°Â¤¤ÀÊ¤ò5Àé±ß¤Ç¡£ÌäÂê¤Ï»ä¤¬¹Í¤¨¤ë3Ëü±ßÀÊ¤¬¿¿¤óÃæ¤è¤ê¤Á¤ç¤¤¸å¤í¤Î3ÎóÃæ±û¥Ö¥í¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼«ºî¤Ï¤¼¤Ò¤½¤ÎÊÕ¤Ç´Ñ¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¯¡¢ºÇÎÉÀÊ¤È¹Í¤¨¤ë¡£ÏÃ¤ÏÁ´¤¯Å»¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£— ¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á (@kerasand) 2024Ç¯9·î17Æü
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢Âç¤¤Ê²èÁü¤ä´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é