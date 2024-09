【ネメシスプライム】11月1日 発売予定価格:4,800円

童友社は、プラモデル「ネメシスプライム」を11月1日に発売する。価格は4,800円。

本製品は映画「トランスフォーマー/バンブルビー」に登場する「ネメシスプライム」を再現したプラモデル。完成時全高は118mmで、可動式パーツを使用することで戦闘シーンの再現も可能な他、接着剤は不要。一部塗装済みパーツとディスプレイスタンドが付属する。

(C)2024 TOMY. (C) 2018 Paramount Pictures Corporation. All Rights Reserved.



TM & (R) denote Japan Trademarks. Manufactured under license from TOMY Company, Ltd.



For sale in Japan only.