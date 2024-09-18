スペースXは日本時間2024年9月18日に「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた欧州の測位システム「Galileo（ガリレオ）」の測位衛星は無事に軌道へ投入されたことが、欧州宇宙連合計画局（EUSPA）のSNSにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

■打ち上げ情報：ファルコン9（Galileo L13 FOC FM26 & FM32）

ロケット：ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時：日本時間 2024年9月18日7時50分【成功】発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地（アメリカ）ペイロード：Galileo（ガリレオ）の測位衛星 2機

Galileoは2016年に初期サービスが始まった欧州連合（EU）の全球測位衛星システム（GNSS）です。これまでGalileoの測位衛星はフランス領のギアナ宇宙センターから打ち上げられていましたが、ファルコン9を用いたアメリカからの打ち上げは今回で2度目となります。

なお、GNSSの測位衛星はアメリカの「GPS」をはじめ、中国の「北斗（BeiDou）」、ロシアの「GLONASS」など、各国が独自に打ち上げています。

【▲ Galileo（ガリレオ）衛星のイメージ図（Credit: ESA-P. Carril）】

■打ち上げ関連画像・映像

As of 2:40 UTC / 4:40 CEST, EUSPA is managing 2 new Galileo satellites as part of the Launch and Early Orbit Phase (LEOP).

The satellites were launched earlier this morning by @esa under a contract with Space X and have now reached their breathing point. pic.twitter.com/Rgp2lKDhOl

- 🇪🇺 EUSPA - EU Agency for the Space Programme (@EU4Space) September 18, 2024



■打ち上げ関連リンク

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Image Credit: SpaceXSpaceX - GALILEO L13 MISSION

文／sorae編集部 速報班