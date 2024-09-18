²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤ÈÆóÅáÎ®¤Ç¡Ö75ºÐ¡¦ºÇ¹âÎð¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤Ã¤¿¤ë¡ª¡×
¡¡×ÖÅÙ¤Ê¤·¤ÎÊª¸À¤¤¤Ç»þ¤Ë¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ëÌ¾Êª»ÔÄ¹¤¬¡¢²»³Ú³¦¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î16Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¬¡¼¥Ç¥ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Î²ÏÂ¼¤¿¤«¤·»ÔÄ¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±þ±ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤«²¿¤«¤«¡Ä¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ó¤È²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÅÐÃÅ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²ÏÂ¼»ÔÄ¹¤Î²Î¼ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡Ö²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤·¤«¤é¤ì¤ë¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¤ò·ó¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë½÷À¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSAKURA GRADUATION¡×¤ò½¾¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£
¡¡¿¶¤êÉÕ¤¤ÇÇ®¾§¤·¤¿75ºÐ¤Î¿·¿Í²Î¼ê¤Ë¡¢´ÑµÒ¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤ÈÀ¼±ç¤¬Á÷¤é¤ì¡¢¾ìÆâ¤Ï½ª»Ï²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£³Ú¶Ê¤ÏÆü¡¹¤Îº¤Æñ¤äµÕ¶¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¡£²ÏÂ¼»ÔÄ¹¤¬¼«¤éºî»ì¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¼Áµ¿±þÅú¤Ç¤Ï¡¢²ÏÂ¼Àá¤¬ßÚÎö¡£MC¤«¤é¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²ÏÂ¼¤¿¤«¤·¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ÁÌä¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÃí°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²ÏÂ¼»ÔÄ¹¤Ï¼«¤éÀ¯¼£¤Ë¸ÀµÚ¡£
¡Öº£¤ÎÀ¯¼£¤Ï±³¤¬Â¿¤¯¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢³§¤ò¹¬¤»¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡Ì¾¸Å²°ÊÛ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÀ¯¼£¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿ºï¸º¤ä»ÔÌ±¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Ö¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤ÇºÇ¹âÎð¿·¿Í¾Þ¤ò³Í¤ë¡£¼ãÂ¤¤·¤È¤ë¤±¤É¡¢75¤À¤è¡×
¡¡·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢
¡Ö¤³¤Ê¤¤¤À»£±Æ¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¤ÇºÇÂç¤Î´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡´¶³´¿¼¤¯¤½¤¦¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÌ³¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç²ÏÂ¼»á¤Ï¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÊÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡Ë½ÕÆü¤µ¤ó¤Î¶Ê¤·¤«Ä°¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡Ö²Î¤¦À¯¼£²È¡×¤ÎÀè¶î¼Ô¡¢½ÕÆü°ì¹¬»á¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë½Ð¤·¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¸Å²°¤Î³¹¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÔÄ¹¤È²Î¼ê¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¡¢ºÇ¹âÎð¿·¿Í¾Þ¤Î¡ÖÌîË¾¡×¤ÈÌ¾¸Å²°»ÔÌ±¤Î¹¬¤»¤ÊÀ¸³è¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡£
¡Ê¾®ÄÅ¤¦¤æ¡Ë