全国のケーブルテレビおよびBSで放送中の「ディズニー・チャンネル」

2023年11月18日に開局20周年を迎えたことを記念し、ディズニー・チャンネルの特別展示がディズニーフラッグシップ東京にて開催されます☆

ディズニーフラッグシップ東京「ディズニー・チャンネル20周年 特別展示」

開催期間:2024年9月26日(木)〜11月17日(予定)

営業時間:10:00〜21:00

入場:無料

会場:ディズニーフラッグシップ東京

所在地:東京都新宿区新宿三丁目17番5号 T&TIIIビル B1〜2F

「想像の、その先へ。」をコンセプトに、ディズニーの世界観に没入し、究極のディズニーショッピングを楽しめるようデザインされた日本最大のディズニーストア「ディズニーフラッグシップ東京」

ディズニーフラッグシップ東京にて、ディズニー・チャンネル開局20周年を記念した特別展示が開催されます。

「ディズニー・チャンネル20周年 特別展示」では、20周年デザインの「ミッキマウス」と「ミニーマウス」のスペシャル・スタチューがゲストをお出迎え!

一緒に写真を撮って特別な思い出を作ることができます。

さらに、ディズニー・チャンネルが視聴者の方々と共に駆け抜けてきた20年の軌跡を振り返る20周年ヒストリーでは、懐かしいあの番組やキャラクターたちが勢ぞろい!

ディズニー・チャンネルが紡いできた名作の数々を改めて楽しむと共に、当時の感動を再び味わうことができます。

D-Madeラボ「ディズニー・チャンネル20周年記念ステッカー」プレゼント

欲しいグッズをデザインできるオーダーメイドシリーズ「D-Made」ラボにて、ディズニー・チャンネルの人気キャラクターデザインを展開中。

「ディズニー・チャンネル20周年 特別展示」の期間中、対象のディズニー・チャンネルのキャラクターデザインを店頭で購入された方には、非売品の「ディズニー・チャンネル20周年記念ステッカー」がプレゼントされます。

対象となるのは、『ディセンダント2』の「マル」

同じく『ディセンダント2』から「イヴィ」

『ハイスクール・ミュージカル』より「ワイルドキャッツ」のロゴ

『フィニアスとファーブ』から、世界征服をたくらむ邪悪な博士「ハインツ・ドゥーフェンシュマーツ」や

世界を救う優秀なスパイ「エージェントP」と

「フィニアス」と「ファーブ」が大事に飼っている、カモノハシの「ペリー」です。

ディズニー・チャンネルが好きな方にとって、心に残るひとときが過ごせる、開局20周年を記念した特別企画。

ディズニーフラッグシップ東京にて2024年9月26日より開催される「ディズニー・チャンネル20周年 特別展示」の紹介でした☆

