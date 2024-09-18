²½¾ÑÉÊ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â³Î¤«¤á¤é¤ì¤ëµ»½Ñ³«È¯¤Ø¡Ä»ñÀ¸Æ²¤È£Î£Ô£Ô
¡¡»ñÀ¸Æ²¤È£Î£Ô£Ô¤Ï£±£¸Æü¡¢¿¨¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â²½¾ÑÉÊ¤Î¿¨¤ê¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ëÈóÀÜ¿¨µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÇ¾¤Ëºø³Ð¤òµ¯¤³¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ê¿¨¤ê´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ»½Ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡£Î£Ô£Ô¤Ï¡¢»ë³Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤òÇ¾¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½èÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸Þ´¶¤ò±ó³Ö¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ëÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²½¾ÑÉÊ¤ÎÈ©¿¨¤ê¤ä´¶¿¨¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÀ¸Æ²¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¼Â¸½¤ÎÆ»¤òÃµ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡²½¾ÑÉÊ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»î¶¡ÉÊ¤ò»î¤»¤ëÅ¹Æ¬¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬¼çÍ×ÈÎÏ©¤À¤Ã¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊÀâÌÀ¤ÏÊ¸¾Ï¤äÆ°²è¤Ê¤É»ë³Ð¾ðÊó¤Ë¸Â¤é¤ì¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ñÀ¸Æ²¤Ï¡¢¿¨¤ê¿´ÃÏ¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£