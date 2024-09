MIYAVIが、10月23日にリリースするアルバム『Found In Pain』のジャケット写真を公開した。アルバム『Found In Pain』のアートディレクションは、前作の『Lost In Love』に引き続き、A$AP FergやJustin Timberlakeなどのクリエイティブでも知られるDarren Craigによって手がけられた。自由と抑圧、富と貧、勝と敗、グラマラスとデカダン、モードとストリートといった対立する要素が静かに混在したビジュアルが特徴的なジャケットとなっている。

『Found In Pain』

発売日 : 2024年10月23日(水)

CD購入先リンク : https://lnk.to/LAMR-5031

発売会社 : 株式会社バンダイナムコミュージックライブ

レーベル : MoooD Records



商品形態

LAMR-35031初回限定盤 (CD+アートピース) - 6,600円(税込)

LAMR-5031通常盤 (CDのみ) - 3,190円(税込)

発売日 : 2024年10月23日(水)CD購入先リンク : https://lnk.to/LAMR-5031発売会社 : 株式会社バンダイナムコミュージックライブレーベル : MoooD Records商品形態LAMR-35031初回限定盤 (CD+アートピース) - 6,600円(税込)LAMR-5031通常盤 (CDのみ) - 3,190円(税込)

<MIYAVI 'Found In Pain' 2024>

公演日:2024年10月9日(水)

会場:KT Zepp Yokohama

開場・開演時間:18:00・19:00

チケット一般発売:9月7日(土)

公演日:2024年10月9日(水)会場:KT Zepp Yokohama開場・開演時間:18:00・19:00チケット一般発売:9月7日(土)

ジャケット画像の公開に伴い、新しいアーティスト写真も合わせて公開。アーティスト写真は、Lost In LoveとFound In Painに隠された二面性を表現したデザインとなっており、2部作に及ぶアルバムの音楽とビジュアルアートの深い関連性を象徴したアーティスト写真となっている。