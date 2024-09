ユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ、大阪市此花区)は20日から、1デイ・スタジオ・パスの価格から大人1000円、子ども500円オフとなる地元在住限定の「関西ありがとうパス」を発行する。USJではこの冬、今年初披露のクリスマス衣装をまとったミニオンたちとのグリーティングや、クリスマス・ソングをゲストの目の前で熱唱するシンギングショー、昨年からさらにパワーアップしたキャラクターたちと一緒に踊ってはしゃげる『フロスティーズ・エレクトリック・スノー・パーティ』をはじめ、30メートル級の“超元気”な冬のシンボル『NO LIMIT! パーティ・ツリー』などを11月20日から2025年1月5日まで期間限定で開催する。

そうした中で、地元・関西在住の人たちに、冬のパークでしか味わえない"超元気"体験を提供したいと「関西ありがとうパス」の発売を企画した。購入可能場所:ユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイト販売開始日:9月20日(金)12:00〜対象入場期間:2024年11月20日(水)〜2025年1月31日(金)価格:大人(12歳以上)7600円、子ども(4〜11歳)5100円(いずれも税込価格/入場日により、価格が異なる)購入には、関西(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)に在住で、現住所が確認できる有効期限内の身分証明書(個人番号カード/運転免許証/健康保険証/パスポート/住民票の写し)を購入時に提出(アップロード)することが必要。