マイリー・サイラス、ブルーノ・マーズの楽曲をコピーしたとして訴えられる

マイリー・サイラスが、ソングライターのグレゴリー・ハインとマイケル・ポラックらと共に、グラミー賞を受賞したヒット曲「Flowers」でブルーノ・マーズの楽曲の一部をコピーしたとして訴訟を起こされた。Varietyによると、訴訟を起こしたのはブルーノの楽曲の権利の一部を所有するTempo Music Investments社。同社は、「When I Was Your Man」のソングライターの一人、フィリップ・ローレンスの版権を取得したことから、同曲の権利を一部入手したそうだ。ブルーノと、彼と共に曲を手掛けたアリ・レヴィン、アンドリュー・ワイアットは原告に加わっていない。

同社は現地時間9月17日、「Flowers」は、ブルーノが2013年に発売した「When I Was Your Man」のいくつかの要素を無許可で「利己的に使用」したとして、ロサンゼルスの裁判所に提訴。マイリーとソングライター2人のほか、ソニー・ミュージック・パブリッシングやアップル、ターゲット、ウォルマートなど、販売に関わる各社を訴えている。訴状では、「ブルーノ・マーズの『When I Was Your Man』のファンなら誰しも、マイリー・サイラスの『Flowers』が自ら成功を成し遂げた訳ではないと知っている。『Flowers』は、『When I Was Your Man』のメロディやハーモニー、歌詞の要素を数多く模倣している」と主張。「2曲の類似点の組み合わせと数から判断すると、『When I Was Your Man』なくして『Flowers』が存在しなかったことは否定できない」と書かれている。この訴訟では、損害賠償として「裁判で決定される金額」、または版権侵害1件につき最高で15万ドルを求めているそうだ。