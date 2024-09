中国代表指揮官がひとまず留任か　限られた準備期間で選手選考、正念場の10月へ

中国代表のブランコ・イバンコビッチ監督が自宅へ戻らず、中国国内にとどまったようだ。中国代表は9月頭に行われた2026年北中米ワールドカップ(W杯)アジア最終予選C組第1〜2節で、日本とサウジアラビアに2連敗。10月はオーストラリア、インドネシアと対戦する。中国『北青体育』によると、日本戦の0-7惨敗、サウジ戦の数的優位での逆転負けを受けてか、イバンコビッチ監督を筆頭とした主要コーチ陣(※)が、一時的に自宅のある欧州などへ戻る予定を取り止め、中国国内にステイ。

(※)イバンコビッチ監督、副官、GKコーチ、フィジカルコーチ、チーフ分析官は全員外国籍で、同監督とオマーン代表時代からのチーム国内チームの視察を重ねるスケジュールに切り替えたようで、GKコーチのイゴール・パナディッチ氏がさっそく17日、正守護神ワン・ダーレイ(王大雷)ら代表選手6名を抱える山東泰山のACLエリート初戦へ向かったとのことだ。したがって、国民の間で解任が叫ばれ、中国サッカー協会(CFA)も実際にこれを議論中だとされるイバンコビッチ監督だが、少なくとも10月は引き続き指揮を執ることが濃厚か。今回の最終予選前半戦に関しては、代表ウィークの間隔が基本的に1カ月しか離れておらず、メンバー選出に関する準備期間はそれ未満。『北青体育』いわく「CFAは間違いなくイバンコビッチ監督の後任候補を照会している真っ最中」だそうだが、同時に「イバンコビッチ監督は今日も明日も代表監督」とも。尻に火が付いた状態とも言えるチーム・イバンコビッチ。中国代表は10月3日に上海で集合し、5日にアデレードへ。日本とサウジ相手の敗戦はともかく、今回ばかりは白星がなければ、いよいよ解任の方向へ傾きそうだ。◆中国代表の年内スケジュール9/5 第1節 | vs 日本(A) | 0-79/10 第2節 | vs サウジアラビア(H) | 1-210/10 第3節 | vs オーストラリア(A)10/15 第4節 | vs インドネシア(H)11/14 第5節 | vs バーレーン(A)-最終予選折り返し地点-11/19 第6節 | vs 日本(H)新フォーマットのCLが開幕!ビッグカード目白押しの戦いをWOWOWが独占生中継!