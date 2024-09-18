ÂçÊ¬»Ô Äê³Û¸ºÀÇ¤ÇµëÉÕ¥ß¥¹¡¡33¿Í¤ËÂÐ¤·Æó½ÅµëÉÕ¤Ê¤É
Äê³Û¸ºÀÇ¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿µëÉÕ¶â¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤ÇÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ï33¿Í¤ËÂÐ¤·Æó½Å¤ËµëÉÕ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È17Æü¡¢È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯6·î¤«¤é¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Äê³Û¸ºÀÇ¤Ç¤Ï1¿ÍÅö¤¿¤ê½êÆÀÀÇ¤È½»Ì±ÀÇ¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ4Ëü±ß¤¬¸ºÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Äê³Û¸ºÀÇ¤ò½½Ê¬¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÄ´À°µëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ï17Æü¤³¤ÎµëÉÕ¶â¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ç33¿Í¤ËµëÉÕ¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ë¤è¤ë¤È18¿Í¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ99Ëü±ß¤ÎÆó½ÅµëÉÕ¤¬¡£6¿Í¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ17Ëü±ß¤Î²áÂçµëÉÕ¤¬¡£9¿Í¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ43Ëü±ß¤Î²á¾¯µëÉÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸í¤Ã¤Æ»ÙÊ§½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤ÏµëÉÕ³Û¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ï ÉÔÂ³Û¤ò9·î27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿¶¤ê¹þ¤àÍ½Äê¤Ç¡¢Â¿¤¯µëÉÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤ÏÊÖ¶â¤·¤Æ¤â¤é¤¦Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£