Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬ÀÜÂ³¿å°è¤Ë½é¤á¤Æ¹Ò¹Ô¡¡ÆüËÜ¤Ï·Ù²ü·ÑÂ³
¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤¬²Æì¸©¤ÎÍ¿Æá¹ñÅç¤ÎÆîÅì¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢½é¤á¤ÆÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÍ¿Æá¹ñÅç¤ÎÆîÅì¤ÈÀ¾É½Åç¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢°ì»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¤¬ÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¶õÊì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù²ü¡¦´Æ»ë¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÜÂ³¿å°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿ÌÜÅª¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î26Æü¤Ë¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤¬Ä¹ºê¸©²¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ¶õ¤ò°ì»þ¿¯ÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¡ÖÎËÇ«¡×¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÍ¿Æá¹ñÅç¤ÎÆîÅì¤ÈÀ¾É½Åç¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¡¢°ì»þ¡¢ÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¶õÊì¤¬ÆüËÜ¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Ï¡¢¶õÊì¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù²ü¡¦´Æ»ë¤òÂ³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÀÜÂ³¿å°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤¿ÌÜÅª¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Ãæ¹ñ·³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àè·î26Æü¤Ë¾ðÊó¼ý½¸µ¡¤¬Ä¹ºê¸©²¤ÎÆüËÜ¤ÎÎÎ¶õ¤ò°ì»þ¿¯ÈÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£