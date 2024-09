IVE ウォニョン、まさに幸運の女神…四葉のクローバーと共に抜群のビジュアルを披露

IVEのウォニョンが、幸運の女神に変身した。



17日、ウォニョンは自身の Instagramアカウントに「最後までスワイプすれば幸運パワーがゲットできるよ(Swipetill the end to get lucky powers)」というコメントと共に数枚の写真を掲載した。



写真で彼女は、幸運の象徴である四つ葉のクローバーの巨大な模型を持って抜群のビジュアルを誇った。ウォニョンの超ポジティブ思考から始まった流行語「ラッキービキ」を思い出させる。



ウォニョンは自身に起きるすべての出来事が、結果的には良い結果に繋がるという究極の楽観主義をもとに、自身の英語名Vickyと幸運を意味する英単語「ラッキー」を合わせた「ラッキービキじゃない!」という言葉で話題を集めた。