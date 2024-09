ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、スマートフォンやハンカチを入れるのにちょうど良い大きさの、ディズニーデザイン「フリンジショルダーバッグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フリンジショルダーバッグ」ライオン・キング/スカー

© Disney

価格:6,990円(税込)

サイズ:約16×22×2cm

重さ:約190g

ショルダー調整不可・取り外し不可

ショルダーベルト長さ:約129cm

素材:合成皮革

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』に登場する「スカー」デザインのフリンジショルダーバッグ。

スマートフォンやハンカチを入れやすいサイズ感で、出し入れもスムーズにできるので重宝しそう。

黒が基調でシンプルでカッコイイ!

「スカー」の色鮮やかな刺繍と、フリンジで存在感もばっちりです。

キリッとした表情の「スカー」に、特徴的なタッチのロゴもおしゃれ☆

内生地は「スカー」の目の色を意識したグリーンで。

マグネット開閉で、中にオープンポケットが1つ付いています。

ちょっとしたお出かけのお供に!

スマートフォンやハンカチを入れるのにちょうど良い大きさの、ディズニーデザイン「フリンジショルダーバッグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

