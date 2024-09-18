£±µé¼×¸÷ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀ²±«·óÍÑÆü»±¡¡¥¹¥«¡¼

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¤éÊØÍø¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥°¥Ã¥º¤òÉý¹­¤¯¼è¤ê°·¤¦¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×

º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Î¡¢Æüº¹¤·¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö1µé¼×¸÷ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀ²±«·óÍÑÆü»±¡×¤Î¾Ò²ð¤ò¤·¤Þ¤¹¡ù

 

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö1µé¼×¸÷ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀ²±«·óÍÑÆü»±¡×¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥­¥ó¥°¡¿¥¹¥«¡¼

 

© Disney

 

²Á³Ê¡§5,990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë

»±¹üÄ¹¤µ¡§Ìó55cm

Á´Ä¹¡§Ìó25cm¡Ê¿­Ä¹»þÌó55cm¡Ë

½Å¤µ¡§Ìó240g

Ä¾·Â¡§Ìó98cm

ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë

¼êÆ°¼°

ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×

 

¡Ø¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥­¥ó¥°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ²±«·óÍÑÆü»±¡£

¥µ¥Ð¥ó¥Ê¤ÎÉ÷·Ê¤ä¡¢¥é¥¤¥ó¾õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌÏÍÍ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª

1µé¼×¸÷À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë»ç³°Àþ¤ò¥«¥Ã¥È¤·¡¢¼×Ç®¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¤Ï¤¸¤­¤Ë¤Ï°ÂÁ´¥«¥Ð¡¼ÉÕ¤­¡£

¿Æ¹ü¤Î°ìÉô¤Ë¤ÏÃÆÎÏÀ­¤Î¤¢¤ë¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

 

© Disney

 

¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÊØÍø¡ý

¡Ö¥¹¥«¡¼¡×¤ä¡Ö¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡×¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¼ýÇ¼ÂÞ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»±¤È¼ýÇ¼ÂÞ¤½¤ì¤¾¤ì¡¢ÎÐ¤ä¥ª¥ì¥ó¥¸¡¢¹õ¤Ê¤É¤Î¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¿§»È¤¤¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£

 

ÄÁ¤·¤¤¥«¥é¡¼¤ä¥¢¡¼¥È¤Î»±¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª

Æüº¹¤·¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤­¤ë¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ö1µé¼×¸÷ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀ²±«·óÍÑÆü»±¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡ù

¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ¼ýÇ¼ÂÞ¤Ë¤Ï¥¹¥«¡¼¤È¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤Î¥¢¡¼¥È¤â¡ª¥Ù¥ë¥á¥¾¥ó ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡Ö1µé¼×¸÷ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÀ²±«·óÍÑÆü»±¡× appeared first on Dtimes.