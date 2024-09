ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、日差しから守ってくれて突然の雨にも対応できる、ディズニーデザイン「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」ライオン・キング/スカー

© Disney

価格:5,990円(税込)

傘骨長さ:約55cm

全長:約25cm(伸長時約55cm)

重さ:約240g

直径:約98cm

素材:ポリエステル

手動式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『ライオン・キング』に登場する「スカー」デザインの晴雨兼用日傘。

サバンナの風景や、ライン状にデザインされた様々なエスニックな模様がインパクトたっぷり!

1級遮光生地を使用しているので気になる紫外線をカットし、遮熱効果も期待できます。

はじきには安全カバー付き。

親骨の一部には弾力性のあるグラスファイバーを使用しています。

© Disney

コンパクトに折りたためるので、持ち運びにもとっても便利◎

「スカー」や「ハイエナ」がデザインされた収納袋も付いています。

傘と収納袋それぞれ、緑やオレンジ、黒などのオシャレな色使いなのもポイントです。

珍しいカラーやアートの傘で、注目を集めること間違いなし!

日差しから守ってくれて突然の雨にも対応できる、ディズニーデザイン「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 収納袋にはスカーとハイエナのアートも!ベルメゾン ディズニー「1級遮光折りたたみ晴雨兼用日傘」 appeared first on Dtimes.