¹áÀîÂç¡¦µÈÅÄ½¨ÅµÉû³ØÄ¹¤¬ËÉºÒ¸ùÏ«¼ÔÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¤ò¼õ¾Þ¡¡ËÉºÒÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤Ç¸ùÀÓ
Äó¶¡ ¹áÀîÂç³Ø
¡¡¡ÖËÉºÒ¤ÎÆü¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ùÏ«¼Ô¤òËèÇ¯¾Î¤¨¤ë¡ÖËÉºÒ¸ùÏ«¼ÔÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¡×¤Ë¡¢¹áÀîÂç³ØÉû³ØÄ¹¤ÎµÈÅÄ½¨Åµ¤µ¤ó¡ÊÁÏÂ¤¹©³ØÉô¶µ¼ø¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢13Æü¤ËÉ½¾´¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄÉû³ØÄ¹¤Ï»Í¹ñ´íµ¡´ÉÍý¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¿ä¿Êµ¡¹½Ä¹¤ò2017Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç7Ç¯Ì³¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´íµ¡¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¥êー¥Àー¤Î°éÀ®¤Î¤Û¤«¡¢»Í¹ñ¤ÎËÉºÒ¡¦¸ººÒ¤ÎµòÅÀµ¡Ç½¶¯²½¤ò¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç´ßÅÄÁíÍý¤Ï¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¡ÖÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤äÂæÉ÷¤Ë¤è¤ë¹ë±«¤ÇÂ¿¿ô¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤¹ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¿ÔÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤ÎËÉºÒ¸ùÏ«¼ÔÆâ³ÕÁíÍýÂç¿ÃÉ½¾´¤Ï¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤é9¿Í¤È¡¢25¤ÎÃÄÂÎ¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£