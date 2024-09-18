ÆüËÜÀ½Å´¤ÎUS¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è ºÆ¿½ÀÁ¤òÊÆÅö¶É¾µÇ§¤«¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤¬¿³ºº¤ÎºÆ¿½ÀÁ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çã¼ý¤Î¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëCFIUS¡áÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤¿¿³ºº¤ÎºÆ¿½ÀÁ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆ¿½ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë90Æü¤Î´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ÎÁË»ß¤ÏÅöÌÌ²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎµòÅÀ¤Ï11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·ãÀï½£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤é¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÉ¼¤Î³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤Ë¡¢Çã¼ýÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Çã¼ý¤Î¿³ºº¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ëCFIUS¡áÂÐÊÆ³°¹ñÅê»ñ°Ñ°÷²ñ¤¬ÆüËÜÀ½Å´¤ÈUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤¬¿½¤·Î©¤Æ¤¿¿³ºº¤ÎºÆ¿½ÀÁ¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÆ¿½ÀÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ë90Æü¤Î´ü¸Â¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¤ÎÁË»ß¤ÏÅöÌÌ²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡US¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎµòÅÀ¤Ï11·î¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Î·ãÀï½£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡¢¥Ï¥ê¥¹ÉûÂçÅýÎÎ¡¢¥È¥é¥ó¥×Á°ÂçÅýÎÎ¤é¤¬Ï«Æ¯ÁÈ¹ç¤ÎÉ¼¤Î³ÍÆÀ¤ò»ëÌî¤Ë¡¢Çã¼ýÈ¿ÂÐ¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£