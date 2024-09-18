¼«Ì±ÁíºÛÁª ·èÁªÅêÉ¼¸«¿ø¤¨¡ÖÅÞ°÷É¼¡×¤¬¥«¥®¡¡¾®ÎÓ»á ÎÓ»á ÌÐÌÚ»á¤ÎÀïÎ¬
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤ÏÏ¢Æü¡¢ÃÏÊý¤Ç¤ÎÍ·Àâ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤ò¸«¿ø¤¨¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÁÀ¤¦3¸õÊä¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦ÈÓ»³ÍºÌðµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡Ãæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏANN¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷É¼¤Ç40¿Í°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¡¢2°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2ÈÖ¤À¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¿Ø±Ä¤Ï¡ÖµÄ°÷É¼70¿Í¤Ï¼è¤ì¤ë¡£·èÁªÅêÉ¼¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ÐÁê¼ê¤¬Ã¯¤Ç¤â¾¡¤Æ¤ë¡×¤ÈÂ©´¬¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î³ÍÆÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºþ¿·´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¯ºöÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ø¤ÎÆ¯¤³Ý¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤Î»Ù»ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤òÃæ¿´¤Ë40¿Í¶á¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ø±Ä¤Ï¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð³§¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤òÉð´ï¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢·èÁªÅêÉ¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö·è¤á¤¿¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½30¿Í¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤É¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤È¿¿µÕ¤ÎÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£µÄ°÷É¼¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÀ¯¼£Éô¡¦ÈÓ»³ÍºÌðµ¼ÔÊó¹ð¡Ë
¡¡Ãæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤ÏANN¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷É¼¤Ç40¿Í°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤ò¸Ç¤á¡¢2°Ì¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾®ÎÓÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÂç¿Ã
¡Ö¾¡¤Ä¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2ÈÖ¤À¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î³ÍÆÀ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¡£
¡¡ºþ¿·´¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¯ºöÎÏ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¤Ø¤ÎÆ¯¤³Ý¤±¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±
¡ÖÀ¯ºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢»Ù±ç¤Î»Ù»ý¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÎÓ¤µ¤ó¤Ï¡¢µì´ßÅÄÇÉ¤òÃæ¿´¤Ë40¿Í¶á¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Ø±Ä¤Ï¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤±¤Ð³§¡¢Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢Æ¤ÏÀ²ñ¤Ê¤É¤Ç¤Î°µÅÝÅª¤Ê°ÂÄê´¶¤òÉð´ï¤Ë»Ù»ý¤ò¹¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖÅÞ°÷É¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¼è¤ì¤ì¤Ð¡¢·èÁªÅêÉ¼¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÐÌÚ´´»öÄ¹
¡Ö·è¤á¤¿¤éÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê¤Î¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ï¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡ÌÐÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÃæ·ø¡¦¼ã¼êµÄ°÷¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤è¤½30¿Í¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢´´»öÄ¹¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÁýÀÇ¥¼¥í¡×¤Ê¤É¡¢´ßÅÄÀ¯¸¢¤ÎÊý¿Ë¤È¿¿µÕ¤ÎÀ¯ºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¡£µÄ°÷É¼¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÂÀÓ¤ä·Ð¸³¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ÅÞ°÷É¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£