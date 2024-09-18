»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô£²¼Ò¤Ë²áÂÕ¶â£µ²¯±ß¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÌµÃÇ¶¦Í¡ÄÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Ï£±£¸Æü¡¢¸ÜµÒ¤ËÌµÃÇ¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Í£Õ£Æ£Ç¡Ë»±²¼¤Î¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô£²¼Ò¤ËÂÐ¤·¡¢·×£µ²¯±ß¤Î²áÂÕ¶â¡ÊÈ³¶â¡Ë¤ò²Ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡»°É©£Õ£Æ£Ê¶ä¹Ô¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼£Í£Õ£Æ£Ç¾Ú·ô¤Î£³¼Ò¤Ï£²£°£²£±¡Á£²£³Ç¯¡¢¸ÜµÒ´ë¶È¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤º¤Ë´ë¶ÈÇã¼ý¤Ê¤É¤ÎÈó¸ø³«¾ðÊó¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Í£Õ£Æ£Ç¤Ï£±£¸Æü¡¢¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿²þÁ±ÂÐ±þºö¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤·¡¢¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£