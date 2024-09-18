»°É©UFJ¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô2¼Ò¤Ë·×5²¯±ß¤Î»ÙÊ§¤¤Ì¿Îá¡¡°ãË¡¤Ê¾ðÊó¶¦Í
¡¡ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ¤Ï18Æü¡¢»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊMUFG¡Ë»±²¼¤Î¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô2¼Ò¤¬¸ÜµÒ¤ÎÈó¸ø³«¾ðÊó¤ò¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç°ãË¡¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢3¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ·×5²¯±ß¤Î²áÂÕ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ë½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤¿
»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¤Î´ÇÈÄ=ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ë2²¯5ÀéËü±ß¡¢»°É©UFJ¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼¾Ú·ô¤Ë2²¯±ß¡¢¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼MUFG¾Ú·ô¤Ë¤Ï5ÀéËü±ß¤Î²áÂÕ¶â¤ò¤½¤ì¤¾¤ì²Ê¤·¤¿¡£
¡¡ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¶ÈÌ³²þÁ±·×²è¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë´«¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î¸ÜµÒ¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶ä¹Ô¤ÎÌò°÷¤¬³ô¼°¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¾Ú·ôÂ¦¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸¶âÍ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶ä¹Ô¤È¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î´Ö¤Ç¾ðÊó¶¦Í¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¡ÊFW¡Ëµ¬À©¡×¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£