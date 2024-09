Instagramが「Teen Accounts」という枠組みを導入し、10代の若者が利用できる機能に制限を設けることを明らかにしました。特に16歳未満のユーザーはアカウント非公開などの特別な措置が執られ、設定を変更するには保護者の許可が必要になります。Introducing Instagram Teen Accounts: Built-In Protections for Teens, Peace of Mind for Parents | Meta

https://about.fb.com/news/2024/09/instagram-teen-accounts/Instagram Unveils Sweeping Changes for Users Under Age 18 - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2024/09/17/technology/instagram-teens-safety-privacy-changes.htmlInstagram is putting every teen into a more private and restrictive new account - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/17/24246423/instagram-teen-account-private-restrictive「Teen Accounts」で定められる主な制限は以下の通り。◆プライベートアカウント16歳未満の既存のユーザーと新規ユーザー、18歳未満の新規ユーザーは、デフォルトでアカウントが非公開になります。非公開になったアカウントは知らない人に自分の投稿を見られることがなくなります。◆メッセージの制限フォローしている人やすでにメッセージを送り合った人にしかメッセージを送ることができなくなります。◆センシティブコンテンツの制限最も厳しい設定になり、「発見」や「リール」などにセンシティブなコンテンツ(性的・暴力的な表現や美容整形を宣伝するものなど)が表示されにくくなります。◆交流の制限自分がフォローしている人だけが自分をタグ付けしたりメンションしたりできます。◆単語の制限いじめ防止機能「Hidden Words」が自動的にオンになり、10代の若者のコメントやDMから攻撃的な言葉がフィルタリングされるようになります。◆時間制限のリマインダー毎日60分以上アプリを使用すると、アプリの使用をやめるよう通知が来ます。◆スリープモード22時から7時の間スリープモードがオンになり、通知がミュートされ、届いたDMに自動で返信が行われます。Instagramは18歳未満のすべてのユーザーを「Teen Accounts」に登録し、上記の制限を適用します。16歳未満のユーザーが設定を変更するには親の許可が必要で、16歳以上のユーザーは自分で設定を変更できます。ただし、親の意向によっては16歳以上のユーザーにも制限を課し、設定変更に親の許可を必要とするよう設定することもできます。「Teen Accounts」は日本では2025年1月からスタートする予定です。上記の制限に加え、親は以下の制限を追加することもできます。◆誰とチャットしているのか確認する子どもが過去7日間に誰にメッセージを送ったかを親が確認できるようになります。チャット内容は閲覧できません。◆利用時間の制限1日当たりのInstagramの利用時間を親が制限することができます。親が決めた時間に達すると、子どもはInstagramのアプリを開けなくなります。◆特定の時間帯だけInstagramの使用をブロックする夜の間など、特定の時間帯だけInstagramを使用できないよう親が設定することができます。◆トピックの制限年齢に応じたトピックだけを表示するよう親が制限することができます。Instagramはアカウント登録時に年齢確認を実施するわけではないため、子どもが自分の年齢を偽ることがあります。年齢を偽った子どもを検知するため、Instagramは新たに「子どもを検知する機能」を開発していることを明かしました。この機能は投稿内容などから年齢詐称をチェックするもので、例えば18歳で登録したユーザーへ「14歳の誕生日おめでとう」などのメッセージが届いた場合などに検知されるとのことです。Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏は「これはInstagramに対する重要な変更であり、私が個人的に非常に誇りに思っているものでもあります」と述べました。