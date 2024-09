アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

基本無料で利用でき、好きな作品を通してワクワクしながら学び続けることができます。

今回は、新たに追加された機能やアップデート情報を紹介していきます☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak(ファンタスピーク)」追加機能・アップデート

iOS・Android/基本無料

ディズニーやピクサーの作品で英語が学べる、大人向け英語学習アプリ「ディズニー ファンタスピーク」

ながら学習、スキマ学習に最適な「聞くだけ」から気軽に始められるので、忙しい方や英語初級者の方でも取り組みやすく続けやすいのが特徴です。

獲得した学習ポイント(ジュエル)を消費することで、基本無料でレッスンを続けられるほか、貯まったジュエルで、デジタルアートコレクションを獲得するチャンスがあるなど、楽しみながら英語を学ぶことができます。

学習内容が比較的簡単で、文章も短めのスキマ時間に取り組めやすい初級作品のラインナップを拡充。

2024年8月には世界累計興行収入でアニメ映画歴代1位に輝いた『インサイド・ヘッド2』の映画公開に合わせた学習応援イベントが実施されました。

今回は、そんな「ディズニー ファンタスピーク」に新たに追加された機能やアップデート情報を紹介していきます☆

名言の音声や、グリーティング英会話集の追加

ユーザーの声を形にしながら、アプリの改善、新規機能開発を進めている「ディズニーファンタスピーク」

その中でも多くの声が寄せられた2つの機能「トリビア」と「パーク英会話」のコーナーが実装されています。

感動のセリフや名言の音声でシャドーイング学習が可能に

ディズニーやピクサー作品に登場するキャラクターたちのセリフや名言を日替わりで英語が学べる「トリビア」

「トリビア」に音声再生機能が実装され、声を出して真似るシャドーイングの練習ができるようになりました。

キャラクターグリーティングで役立つ簡単フレーズを追加

キャラクターグリーティングで役立つ簡単なフレーズが追加された「パーク英会話」のコーナー。

パークでのキャラクターグリーティングでよく使う表現をまとめ、事前の学習だけでなく現地でも利用しやすいようになりました。

「学習カレンダー」「メダル」でモチベーションアップをサポート

英語の学習で大切なことは「継続」です。

英語初心者や苦手な方でも実現できるように、ディズニーのキャラクターやミッキーマークが楽しくサポートする機能が実装されています。

「学習カレンダー」がパワーアップ

毎日の継続をミッキーマークでサポートする学習カレンダー。

マークの色がレッスンの数に応じてゴージャスになっていく機能にパワーアップしました。

キャラクターが施された「メダル」

ストーリー学習では各物語の進捗具合や連続学習日数に応じて、キャラクターが施されたメダルが手に入り、学習の記録として賑やかに演出。

また、2024年9月23日まで、ディズニープリンセスのメダルをSNSにシェアするとプレゼントがあたる学習応援イベントを実施中です。

2024年9月のアップデート情報

追加機能が続々登場している「ディズニー ファンタスピーク」

2024年9月より、学習成果がひと目でわかる「マイページ」と、没入感高まる作品専用BGMで学習できる「トイ・ストーリー」コーナーが実装されています。

学習成果がひと目でわかる「マイページ」を実装

学習を進めるときだけでなく、学習データや成果の振り返りを楽しくするために「マイページ」を実装。

ユーザー自身の学習時間などの基本学習データのほかに、日々の学習で獲得した「メダル」や「名シーンのアートコレクション」など、自身のこれまでの成果をまとめて振り返ることができます。

没入感高まる作品専用BGMで学習をスタート

ディズニーやピクサーの作品で英語が総合的に学べる「ストーリー」コーナー。

世界観により没入できるように作品ごとに用意された専用BGMを聴きながら、直感的かつ計画的に学習を進められるコーナートップのデザインに変更されています。

企業・学校の従業員・生徒向け申し込み受付を開始

主な対象者:

・手軽に低コストで提供できる英語学習アプリを探している方。

・英語初心者の従業員・生徒の英語学習習慣をサポートしたい方。

・楽しみながら英語に触れる機会を従業員や生徒に提供したい方。

・ディズニーに興味がある社員や生徒や家族がいる方。

ディズニーやピクサーの人気作品のストーリーやアメリカのディズニーパークを舞台に1日5分程度のスキマ時間で学べるアプリ「ディズニー ファンタスピーク」

「聞く」「話す」「読む」「書く」の総合的な英語スキルの向上が期待できる自己学習アプリとして、企業の従業員や学校の職員・生徒向けの申し込み受付が開始されています。

特に初心者の英語力の向上に課題を感じている担当者さんにおすすめです。

ディズニーの物語を通じて英語学習ができ、海外パークで使える実践的な英会話も習得できる、「聞くだけ」からはじめる大人向け英語アプリ。

アルクよりリリースされている「ディズニー ファンタスピーク」の紹介でした。

