セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年9月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「ミッキーマウス 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.」を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「ミッキーマウス 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.」

登場時期:2024年9月13日より順次

サイズ:全長約38×36×52cm

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズの”赤いほっぺ”シリーズに、大きな「ミッキーマウス」のぬいぐるみが登場。

お行儀良く座った姿で、ほっぺがほんのり赤くなっています!

ブラウンとペールオレンジで「ミッキーマウス」のお顔や体を表現した、優しい色味もポイントです。

約52センチのグランデサイズに仕上げられた、存在感あるぬいぐるみ。

お部屋のアクセントにもなってくれる、「ミッキーマウス」のプライズです☆

”赤いほっぺ”デザインを使用した、おすわりポーズの「ミッキーマウス」

セガプライズのディズニー「ミッキーマウス 赤いほっぺ グランデぬいぐるみ おすわりVer.」は、2024年9月13日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

